Usa 2024: – 68, nuove accuse a Donald Trump per 6 gennaio 2021

Il procuratore speciale Jack Smith ha riformulato le accuse contro Donald Trump, per la sommossa del 6 gennaio 2021, da lui sobillata, tenendo conto della sentenza emessa dalla Corte Suprema sulla parziale immunità di cui gode un presidente degli Stati Uniti quando agisce come presidente. Smith accusa Trump di avere cercato di rovesciare l’esito delle elezioni del 2020.

La mossa del procuratore, non inattesa, arriva pochi giorni prima che si chiuda la possibilità di farla, perché – a giudizio del Dipartimento della Giustizia – troppo a ridosso delle elezioni presidenziali del 5 novembre. Gli avvocati dell’ex presidente si sono detti “non sorpresi” dalla decisione di Smith, ma piuttosto dalla tempistica: pensavano che l’incriminazione non sarebbe stata ripresentata prima del voto.

Il candidato repubblicano, che è in attesa di giudizio in tre procedimenti federali, tutti però bloccati dalla sentenza della Corte Suprema, giudica la revisione dell’incriminazione una “farsa” spinta “dalla compagna Kamala Harris”. Sul suo social Truth, parla di “persecuzione d’un rivale politico”.

“Nel tentativo di resuscitare la caccia alla streghe a Washington, il procuratore speciale Jack Smith, in un atto di disperazione, ha presentato questa ridicola nuova incriminazione contro di me”, scrive Trump, che denuncia “un tentativo di interferire con le elezioni e di distrarre gli americani dai danni che Kamala Harris ha inflitto al nostro Paese”. I democratici stanno facendo “il peggiore sabotaggio della nostra democrazia nella storia”.

L’iniziativa di Smith segue di un giorno il ricorso a una Corte d’Appello federale della Florida, contro la decisione di una giudice di primo grado nominata da Trump, Aileen Cannon, che, forte della sentenza della Corte Suprema, ha cassato le accuse mosse all’ex presidente per avere portato via dalla Casa Bianca ed essersi rifiutato di restituire centinaia di documenti classificati. Secondo Cannon, l’indagine di per sé violava l’immunità del presidente. Secondo Smith, invece, la decisione di Cannon è in contrasto con la giurisprudenza e con pareri espressi dalla Corte Suprema.

Sempre in tema di interazioni fra politica e giustizia, un giudice federale del Texas ha bloccato, su istanza di 16 Stati a guida repubblicana, il programma federale che riconosce uno statuto legale ai migranti sposati con cittadini americani, anche se entrati illegalmente negli Usa.

Usa 2024: Harris e Trump sui sentieri della campagna

Kamala Harris, candidata democratica, e Donald Trump, candidato repubblicano, fanno comizi e eventi negli Stati in bilico, avvicinandosi il lungo week-end del Labor Day che, negli Stati Uniti, segna la fine della pausa estiva. Centinaia di ex collaboratori del presidente George W. Bush e dei candidati repubblicani alla Casa Bianca John McCain e Mitt Romney hanno dato il loro appoggio ad Harris contro Trump.

Il senatore Bernie Sanders, figura di spicco della sinistra, ritiene che Harris abbia “buone chances” di vittoria il 5 novembre ed è sicuro che la candidata democratica vincerà con milioni di suffragi di scarto il voto popolare, che non è però determinante negli Stati Uniti. “Farò tutto il possibile perché vinca”, assicura Sanders.

L’ex presidente, dal canto suo, si prepara a nominare l’ex rivale divenuto alleato Robert F. Kennedy jr e l’ex deputata democratica Tulsi Gabbard, divenuta una sua fan, co-presidenti onorari del team che dovrà sovrintendere alla transizione dei poteri, se lui dovesse vincere le elezioni.

Usa 2024: Trump e la quarta collezione di ‘nonfungible tokens’l supereroe, pugile, motociclista

Donald Trump ha messo in vendita una quarta collezione di ‘nonfungible tokens’ (Nft): una serie d’immagini che lo ritraggono nei panni di un supereroe, di un pugile e anche a cavallo di una motocicletta. In una delle ‘trading cards’, Trump tiene in mano una palla con il logo del Bitcoin, immagine con cui corteggia gli elettori cripto.

I 50 nuovi Nft sono in vendita a 99 dollari l’uno. Chi ne acquista 15, riceverà un pezzo del completo indossato da Trump al dibattito con Joe Biden del 27 giugno.