Usa 2024: – 320, Trump escluso da primarie Colorado, ricorso a Corte Suprema

Con una decisione senza precedenti, la Corte Suprema del Colorado ha ieri escluso Donald Trump dalle primarie repubblicane per la Casa Bianca per il ruolo avuto nell’insurrezione del 6 gennaio 2021, quando migliaia di facinorosi suoi sostenitori, da lui aizzati, diedero l’assalto al Campidoglio di Washington per spingere il Congresso, riunito in plenaria, a rovesciare l’esito delle elezioni presidenziali vinte da Joe Biden.

Istanze analoghe sono state presentate in altri Stati. È il primo caso nella storia Usa di un candidato presidenziale dichiarato ineleggibile in base al 14esimo emendamento della Costituzione, che esclude dalle cariche pubbliche i funzionari coinvolti in “insurrezioni o rivolte” contro il governo federale.

La campagna di Trump ha definito la decisione “sbagliata” ed “anti-democratica”, preannunciando appello. La questione è destinata con ogni probabilità a finire davanti alla Corte Suprema federale, che dovrà decidere in primo luogo se occuparsene o meno.

La decisione della Corte Suprema del Colorado riguarda solo le primarie repubblicane nello Stato, previste il prossimo 5 marzo, in quello che è il Super-Martedì delle primarie 2024. Il Colorado è uno Stato tendenzialmente democratico, dove Joe Biden, se sarà lui il candidato democratico, dovrebbe imporsi che Trump ci sia o meno.

La sentenza può però condizionare la posizione dell’ex presidente nelle elezioni del 5 novembre 2024. In Minnesota e nel Michigan, ricorsi analoghi sono già stati esaminati a corti di primo grado e respinti, ma si attendono gli appelli.

In Colorado, il caso è stato portato avanti da un gruppo di elettori, sostenuti dall’associazione Citizens for Responsibility and Ethics di Washington: la loro tesi, bocciata in prima istanza, è che Trump debba essere squalificato per aver incitato i suoi sostenitori ad attaccare il Campidoglio, tentando di ostacolare il trasferimento dei poteri a Biden dopo la vittoria delle elezioni del 2020.

Il 14esimo emendamento della Costituzione statunitense fu adottato nel 1868, dopo la Guerra civile. L’emendamento riguarda i diritti di cittadinanza e la pari tutela di fronte alla legge. La sezione terza dell’emendamento afferma che i funzionari pubblici che hanno giurato di sostenere la Costituzione sono banditi da futuri incarichi se coinvolti in una “insurrezione” o “rivolta”.

La formulazione è considerata vaga e non menziona esplicitamente la presidenza. La sezione terza fu introdotta per impedire che qualsiasi funzionario civile o militare che aveva servito gli Stati Uniti prima della Guerra civile potesse di nuovo occupare posizioni autorevoli se aveva tradito l’Unione sostenendo la Confederazione sudista.

Ecco il testo: “Nessuno potrà essere senatore o deputato al Congresso, o elettore del presidente e/o del vice-presidente, o ricoprire alcuna carica, civile o militare, sotto gli Stati Uniti, o sotto qualsiasi Stato, se, avendo precedentemente prestato giuramento, in qualità di membro del Congresso, o come funzionario degli Stati Uniti, o come membro di qualsiasi legislatura statale, o come funzionario esecutivo o giudiziario di qualsiasi Stato, di sostenere la Costituzione degli Stati Uniti, si sarà impegnato in un’insurrezione o ribellione contro la stessa (Costituzione), o avrà dato aiuto o conforto ai suoi nemici. Ma il Congresso può, con un voto di due terzi di ciascuna Camera, rimuovere tale incapacità”.