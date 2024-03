* ALABAMA – Primarie per entrambi i partiti. Delegati in palio: 50 per i repubblicani, 59 per i democratici.



* ALASKA – Qui si terranno solo le primarie repubblicane, con 29 delegati in palio, mentre i democratici voteranno ad aprile.



* ARKANSAS – Primarie per entrambi i partiti. Delegati in palio: 40 per i repubblicani, 37 per i democratici.



* COLORADO – Primarie per entrambi i partiti con 37 delegati in palio per il Grand old party e 86 per i dem. Qui Donald Trump era stato squalificato in virtù del 14esimo emendamento per la sua partecipazione all’assalto a Capitol del 6 gennaio ma la Corte Suprema ha annullato la sentenza.



* MAINE – Primarie per entrambi i partiti. Delegati in palio 20 per i repubblicani, 32 per i democratici. Anche qui Donald Trump era stato squalificato in virtù del 14esimo emendamento per la sua partecipazione all’assalto a Capitol del 6 gennaio ma dopo il suo ricorso la sentenza è stata sospesa in attesa della decisione della Corte Suprema e quindi il tycoon rimane in corsa.



* MASSACHUSSETTS – Primarie per entrambi i partiti. Delegati in palio 40 per il Gop, 116 per i democratici.



* MINNESOTA – Primarie per entrambi i partiti. Delegati in palio: 39 per i repubblicani e 92 per i democratici.



* NORTH CAROLINA – Primarie per entrambi i partiti. Delegati in palio: 74 per i repubblicani, 132 per i democratici.



* CALIFORNIA – Il bottino più ambito da entrambi i partiti con 169 delegati per i repubblicani e 424 per i democratici Nello Stato ci sarà anche la votazione del candidato democratico al seggio del Senato della defunta Dianne Feinstein.



* OKLAHOMA – Primarie per entrambi i partiti. Delegati in palio: 43 per il Gop e 40 per i democratici.



* TENNESSEE – Primarie per entrambi i partiti. Delegati in palio: 58 per il Gop, 70 per i democratici.



* TEXAS – L’altro grande Stato al centro del Super Tuesday. Delegati in palio: 161 per i repubblicani, 272 per i democratici.



* UTAH – I repubblicani qui terranno i caucus con 40 delegati in palio, mentre i democratici terranno le primarie con 34 delegati in palio.



* VERMONT – Primarie per entrambi i partiti. Delegati in palio: 17 per il Gop, 24 per i democratici.



* VIRGINIA – Primarie per entrambi i partiti. Delegati in palio: 48 per i repubblicani, 118 per i democratici.



* SAMOA – Caucus repubblicani e democratici, con 9 e11 delegati in palio. La curiosità è che i 55 mila residenti di queste piccole isole vicino all’Australia sono considerati ‘Us national’ ma non ‘Us citizen’, quindi possono mandare delegati alla convention ma non possono votare alle presidenziali.