La costruzione di un porto temporaneo, al largo delle coste della Striscia di Gaza, per incrementare il flusso di aiuti umanitari alla popolazione palestinese: il presidente degli Stasti Uniti Joe Biden fa questo annuncio, nel discorso sullo stato dell’Unione pronunciato ieri sera – questa notte, in Italia – di fronte al Congresso riunito in sessione plenaria.

La banchina offshore sarà costruita da militari statunitensi e consentirà “di alleviare le sofferenze dei civili palestinesi”, molti dei quali muoiono letteralmente di fame. Gli Usa, che dal fine settimana paracadutano aiuti sulla Striscia, dopo la strage del pane del 29 febbraio – oltre cento le vittime -, intensificheranno tutte le forniture di viveri e medicinali. Si calcola che la missione d’emergenza consentirà la consegna dell’equivalente di centinaia di autotreni addizionali d’aiuti umanitari.

Per prendere le sue decisioni e passare all’azione, “il presidente ha considerato tutte le opzioni, senza aspettare Israele”, avevano riferito a giornalisti, prima del discorso, fonti della Casa Bianca. L’idea di un attracco offshore realizzato da militari statunitensi ha avuto echi positivi in Israele.

L’iniziativa di Biden ha origini e riflessi dalla e sulla politica interna. Ieri, il presidente ha infatti vinto i caucuses, cioè le assemblee, alle Hawaii, per scegliere i delegati alla convention di agosto, ma la partecipazione è stata molto bassa e quasi un terzo dei votanti, oltre il 29%, la percentuale più alta finora registrata, gli hanno preferito l’opzione “uncommitted”, un modo per esprimere dissenso dalla posizione filo-israeliana degli Stati Uniti nella guerra a Gaza.

Usa 2024: nel discorso sullo stato dell’Unione, Biden esalta le differenze con Trump

Nel discorso al Congresso riunito in sessione plenaria, in ‘prime time’ su molte tv, un rito annuale della politica americana, il presidente Biden, che ha parlato per oltre un’ora, ha difeso il suo operato su tutti i fronti, ha propugnato la sua candidatura a un secondo mandato, ha criticato senza mai nominarlo il suo predecessore e probabile futuro rivale Donald Trump.

E, riferendosi all’età, tallone d’Achille della sua campagna – ha 81 anni -, Biden dice: “Il problema non è la nostra età, ma quella delle nostre idee”: “La vita mi ha insegnato a scegliere libertà e democrazia, un futuro basato sui valori fondamentali che hanno definito l’America, onestà, correttezza, dignità, uguaglianza, per rispettare tutti, per offrire a tutti una giusta possibilità, per non dare all’odio un porto sicuro. . Altri – un riferimento a Trump, ndr – hanno la stessa età, ma vedono una storia americana di risentimento, vendetta e punizione. Quello non sono io”.

Biden sottolinea, inoltre, che chi si oppone all’aborto “non ha nessun’idea del potere delle donne”: altro tema di campagna elettorale su cui lui e Trump sono divisi. E prova a mettere in evidenza risultati positivi della sua presidenza, specie sul fronte economico, di cui, secondo i sondaggi, l’opinione pubblica gli rende poco merito. Dell’Ucraina, invasa dalla Russia, assicura che “non l’abbandoneremo”, ma insiste che non può difendersi senza gli aiuti americani e occidentali.

La stampa statunitense mainstream, ma tendenzialmente liberal, dal New York Times alla Cnn passando per il Washington Post e per le maggiori reti televisive generaliste, giudica “vibrante” l’intervento del presidente, i cui passaggi sono stati spesso applauditi dai democratici e talora contestati dai repubblicani (alcuni dei quali sfoggiavano i berretti Maga della campagna Trump).

Lo stato dell’Unione 2024 risente del clima elettorale e tratteggia una forte e netta contrapposizione tra Biden e Trump, dal rapporto con la Russia alla sanità pubblica, passando per l’insurrezione del 6 gennaio 2021 contro le istituzioni democratiche degli Stati Uniti: in filigrana, c’è sempre il tema di fondo della campagna di Biden, il ritorno di Trump alla presidenza metterebbe a repentaglio la democrazia americana.

Mentre il presidente parla, Truth, il social dove Trump chiosa in diretta il suo discorso, stile ‘botta e risposta’ minuto per minuto, subisce interruzioni intermittenti, forse per un eccesso di contatti. L’app – riferisce chi prova a collegarsi – visualizza un messaggio di errore e la versione desktop non dà accesso ai post in modo continuo.

Prima, Trump aveva scritto: “Sono lieto di informarvi che faremo una diretta, minuto per minuto, del discorso del disonesto Biden … Correggerò, con una risposta rapida, qualsiasi dichiarazione inaccurata, in particolare relativa ai confini e all’uso come arma del Dipartimento di Giustizia, dell’Fbi, dei procuratori generali e dei procuratori distrettuali per accusare il suo avversario politico, ossia io. Qualcosa che non è mai stato fatto in questo Paese”. Un riferimento ai procedimenti penali, quattro, federali, statali e locali, in cui Trump è attualmente imputato, dovendo rispondere di oltre 90 capi d’accusa.

Usa 2024: discorso sullo stato dell’Unione, ospiti e assenti e altre curiosità

Il premier svedese Ulf Kristersson, il cui Paese è appena diventato il 32° membro della Nato, il capo del potente sindacato dell’auto Shawn Fain, e Kate Cox, la donna texana cui è stato negato un aborto d’urgenza per una gravidanza a rischio, sono alcuni degli ospiti – una ventina – di Joe e Jill Biden, nella tribuna d’onore dell’aula della Camera.

Gli ospiti sono ‘testimonial’ delle priorità e dei risultati della presidenza Biden: i diritti riproduttivi, civili e dei lavoratori; il contributo al rimborso dei debiti degli studenti per l’Università; la lotta contro il fentanyl e le armi facili; la difesa del welfare e della sanità; gli interventi su infrastrutture e

catene di approvvigionamento, in particolare dell’energia; la lotta al cambiamento climatico.

Sul fronte delle crisi internazionali, spiccano due forfait: Yulia Navalnaya, la vedova dell’oppositore russo Alexiei deceduto in un carcere siberiano, e Olena Zelenska, la moglie del presidente ucraino. Olena non accettava di essere vicina a Yulia, sia pure con Jill in mezzo, perché Navalny giudicava la Crimea russa. Alla fine, nessuna delle due è venuta.

Fra gli ospiti dello speaker della Camera Mike Johnson, un ‘trumpiano’ che ha però applaudito qua e là Biden, c’erano i genitori di Evan Gershkovich, il giornalista del Wall Street Journal attualmente detenuto in Russia. I repubblicani hanno affidato la rituale replica al discorso di Biden a Katie Britt, 42 anni, dell’Alabama, la più giovane senatrice repubblicana mai eletta.

Usa 2024: Congresso verso compromesso anti-shutdown e sviluppi giudiziari

Poco prima che Biden pronunciasse il duo discorso, il Congresso ha trovato un’intesa per evitare uno shutdown, cioè l’interruzione parziale di servizi federali: è un pacchetto di provvedimenti da 460 miliardi di dollari che risponde ad alcune priorità dell’Amministrazione e dell’opposizione (senza, però, gli aiuti per l’Ucraina e le misure anti-migranti).

La Camera ha già votato il provvedimento, il Senato dovrebbe farlo entro oggi, termine ultimo perché nulla si fermi nell’apparato federale. C’è voluto qualche artificio procedurale per accelerare l’iter della misura. Normalmente, il bilancio dello Stato avrebbe doveva essere varato l’1 ottobre.

Sul fronte giudiziario, si apprende che un’inchiesta in Arizona molto simile a quella che in Georgia ha già portato al rinvio a giudizio di Trump, per avere sollecitato le autorità statali a rovesciare l’esito del voto del 2020 nello Stato, sta andando avanti e sarebbe prossima a concludersi.

A New York. i legali del magnate sono già impegnati a cercare di ostruire e dilazionare il processo che deve iniziare il 25 marzo: chiedono al giudice che lo presiede d’impedire all’accusa di fare riferimento a circostanze non strettamente connesse alla vicenda di cui si tratta – pagamenti in nero a due donne perché tacessero sulle loro relazioni con il magnate -.

Oggi, Trump riceve nella sua dimora di Mar-a-lago in Florida il premier ungherese Viktor Orban, teorico della democrazia illiberale – e amica del presidente russo Vladimir Putin – cui il magnate pare sempre più ispirarsi.

Orban, in questa sua missione americana, non ha contatti con l’Amministrazione Biden, che è molto critica nei suoi confronti. Il rapporto tra Trump e Biden è oggetto di un’acuta analisi della Cnn.