Nel mercoledì di pausa delle udienze nel processo a suo carico in corso a New York, Donald Trump riceve cattive notizie giudiziarie dall’Arizona e dal Michigan: in entrambi gli Stati viene indicato come ‘co-cospiratore non indagato’ nelle inchieste in corso sui tentativi di rovesciare il risultato delle elezioni nel 2020 – Trump perse entrambi gli Stati, vinti da Joe Biden -.

Oggi, invece, in coincidenza con un’udienza a New York nel processo sul pagamento in nero fatto a una pornostar perché tacesse su una loro relazione, ci sarà un’audizione cruciale alla Corte Suprema sulla pretesa di immunità di Trump nel processo per l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, inizialmente annunciata per il 22 aprile e invece programmata per il 25.

In Arizona, una decina di suoi sodali e fedelissimi, tra i quali l’ex capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows, l’ex avvocato e sindaco di New York Rudy Giuliani e l’ex assistente e tuttora consigliere del magnate Boris Epshteyn sono indagati, secondo quanto riferiscono fonti di stampa.

In Michigan, invece, sono già state formulate accuse contro 15 repubblicani che hanno agito come falsi elettori per l’ex presidente. Durante le udienze preliminari di questa settimana uno dei pm ha indicato l’ex presidente, Meadows e Giuliani come persone che “hanno preso parte alla cospirazione ma non sono state incriminate”.

Gli avvocati degli imputati e alcuni degli imputati se la sono presa con il partito repubblicano e con la campagna di Trump, affermando di essere stati ingannati.

Non è chiaro se Trump rischi qualcosa come ‘co-cospiratore’ da un punto di vista legale. L’Arizona e il Michigan sono fra gli Stati in bilico in Usa 2024.

A New York, invece, Trump può tirare un sospiro di sollievo negli strascichi della causa civile persa per i comportamenti illeciti della Trump Organization la holding di famiglia. La procura contestava la legittimità e la capacità finanziaria della Knight SpecialtyInsurance Company, che garantisce i 175 milioni di cauzione in attesa dell’appello contro la sanzione da 454 milioni imposta nel processo per i beni gonfiati. Dopo varie discussioni, la cifra della cauzione è rimasta la stessa, mentre i termini sono stati modificati e resi più stringenti per garantire la disponibilità della somma.

Usa 2024: sondaggio, RFK jr toglierebbe più voti a Trump che a Biden

Secondo un sondaggio per conto di Nbc, i cui risultati sono in contrasto con le opinioni più diffuse, Robert F. Kennedy jr, candidato indipendente a Usa 2024, figlio di Robert Kennedy e nipote del fu presidente John F. Kennedy, potrebbe togliere più voti a Trump che a Biden nelle presidenziali del 5 novembre.

Il risultato del rilevamento indica che il 40% dei repubblicani vede RFK Jr. con favore rispetto solo al 16% dei democratici. Nella proiezione della Nbc, Trump è in vantaggio su Biden di 2 punti in un testa a testa, 46% a 44%. Quando la scelta viene allargata acinque candidati, Biden, invece, è avanti a Trump con il 39%contro il 37%. Kennedy è al 13%, Jill Stein al 3% e Cornel West al 2%. Il 15% degli intervistati che aveva scelto Trump nel testa a testa sceglie Kennedy nella partita a cinque, rispetto al 7% di coloro che avevano inizialmente scelto Biden.

Usa 2024: Melania Trump presenta una sua creazione per la Festa della Mamma

ANSA – Per la Festa della Mamma, il 12 maggio negli Stati Uniti come da noi, Melania Trump, l’ex first lady, ha lanciato una collana personalizzabile realizzata con un ciondolo a forma di fiore e una catena regolabile, su cui si possono incidere nomi,iniziali o date significative.

La collana è in vendita sul suo sito al prezzo di 245 dollari. In una nota, Melania spiega: “Essere madre è uno dei ruoli più importanti nella vita. Per la Festa della Mamma, ho progettato la collana ‘HerLove & Gratitude’, per esprimere immensa gratitudine e onorare tutte le madri”.

Chi acquista il ciondolo potrà anche ricevere un pezzo da collezione digitale in edizione limitata, coniato con la blockchainSolana.