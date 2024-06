Usa 2024: – 140, le regole del dibattito in tv tra Biden e Trump

Il dibattito televisivo sulla Cnn il 27 giugno tra Joe Biden e Donald Trump durerà 90 minuti e avrà due sole interruzioni pubblicitarie. I microfoni dei due sfidanti saranno accesi solo quando tocca loro parlare e i moderatori Jake Tapper e Dana Bash cercheranno di assicurare un confronto civile.

Ne dà notizia la Cnn. I due candidati non potranno interagire con lo staff delle rispettive campagne e non potranno avere con sé sul podio appunti scritti. I due rivali disporranno, comunque, di carta e penna e di una bottiglietta d’acqua.

Il dibattito si svolgerà senza pubblico e il podio che Biden e Trump occuperanno sarà deciso con il lancio della monetina.

Usa 2024: il ruolo (eventuale) di Robert F. Kennedy jr

Sulla carta, non è escluso che il terzo incomodo di Usa 2024, Robert F. Kennedy jr, possa anch’egli qualificarsi per partecipare al dibattito: per farlo, il suo nome dovrà sicuramente essere sulle schede di Stati che gli consentano di conquistare almeno 270 voti elettorali e dovrà ottenere il 15% delle intenzioni di voto in almeno quattro sondaggi scelti da Cnn.

Se Kennedy jr dovesse qualificarsi per il dibattito, non è però chiaro se Biden e Trump opteranno per sfilarsene: nessuno dei due, infatti, si è impegnato a un confronto a tre. E’ comunque improbabile che Kennedy jr riesca a soddisfare le due condizioni: la sua campagna è in difficoltà nell’ottenere la registrazione Stato per Stato ed è a corto di soldi.

Pur essendo emerso come una minaccia sia per Biden che per Trump, il figlio di Bob Kennedy fatica a raccogliere fondi: i finanziatori attendono di valutare la sua forza e, senza soldi, lui non ha strumenti per raggiungere gli elettori. E’ un gatto che si morde la coda.

Usa 2024: Biden tra Vertici e raccolte fondi

La stagione dei Vertici per il presidente Biden non finisce mai: dopo le celebrazioni in Normandia, la visita di Stato in Francia, il G7 in Puglia, è già tempo (quasi) di Vertice della Nato a Washington (dal 9 all’11 luglio). In vista dell’incontro nel 75° anniversario del Trattato dell’Atlantico del Nord, Biden riceverà alla Casa Bianca il segretario generale dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg.

Di tutti gli eventi della prima metà di giugno, il presidente Usa s’è evitato solo il Vertice della Pace sull’Ucraina, in Svizzera, dove è stato rappresentato dalla sua vice Kamala Harris, con il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan.

Per Biden, è andata molto bene la raccolta di fondi organizzata a Los Angeles sabato sera: ‘bottino’, oltre 30 milioni di dollari in un maxi-evento con la partecipazione di Barak Obama e molte ‘stelle’ di Hollywood, fra cui George Clooney e Julia Roberts.

Obama, Clooney e Roberts sono stati intervistati da Jimmy Kimmel per un segmento trasmesso durante una puntata del talk show notturno ‘Jimmy Kimmel Live!’. E l’ex presidente sìè detto “orgoglioso” del lavoro fatto dal suo successore, che era stato suo vice per otto anni.

I due attori sono fra le celebrità dello ‘showbiz’ che appoggiano Biden. Il regista Steven Spielberg sarà presente alla convention democratica a Chicago dal 19 al 22 agosto. Robert De Niro è quasi un attivista. Lenny Kravitz, Barbra Streisand e James Taylor hanno già partecipato a raccolte di fondi.

Sostegno è anche venuto da Christina Aguilera, Connie Britton, Carole King, Shonda Rhimes, mentre a maggio Queen Latifah e Mark Hamill si sono presentati alla Casa Bianca durante un briefing con la stampa e hanno elogiato il lavoro del presidente.