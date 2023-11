Forum Turismo, migliorare i numeri e destagionalizzare

L’industria del turismo in Italia si posiziona al settimo posto in Europa per l’incidenza sul Pil nazionale, generando un effetto moltiplicativo pari a 2,3 grazie alla creazione di filiere sul territorio nazionale, rappresentando il 13% del Pil italiano e contribuendo con 255 miliardi di euro e 2,7 milioni di posti di lavoro.

Le donne al lavoro

Il settore ha creato una quota significativa di occupazione, di cui il 52,3% a beneficio delle donne, con più di 100.000 occupate nel corso dell’ultimo anno, l’occupazione femminile è cresciuta più velocemente di quella maschile, facendo del turismo anche un potente vettore di pari opportunità oltre che di emancipazione da situazioni a rischio di sopraffazione e violenza.

Le previsioni

Inoltre l’adozione di una pianificazione integrata e di una coerente programmazione potrebbe portare a un aumento di arrivi e presenze. Nel 2027 si prevede di superare la soglia dei 141 milioni di arrivi (+7,5% rispetto al 2019) e dei 480 milioni di presenze (+10,7% rispetto al 2019).

Le dinamiche

Oltre 18 milioni di italiani scelgono destinazioni estere per le vacanze, generando 158,4 milioni di pernottamenti e una spesa di quasi 15 miliardi di euro. Se una parte optasse per una destinazione italiana, si genererebbe un impatto di 9 milioni di arrivi, oltre 31 milioni di presenze e un vantaggio di quasi 3 miliardi ogni anno.

Questi i numeri salienti emersi al Forum internazionale del Turismo in programma oggi e domani a Baveno.

Il messaggio di Daniela Santanchè

Intervenuta la ministra Daniele Santanché, la quale ha detto: «Siamo soddisfatti per le risorse che sono a disposizione. Essere in una squadra vuol dire saper capire quali sono le priorità e le precedenze». In questa manovra abbiamo deciso di mettere direi la somma più importante a favore dei lavoratori, soprattutto per quelli a reddito medio basso. Quindi abbiamo fatto questa scelta perché ci sembra che oggi il lavoro sia assolutamente dirimente e dobbiamo aiutare i lavoratori, soprattutto quelli che hanno un reddito medio e basso. Abbiamo fatto tutto quello che si poteva ma nello spirito del nostro programma di governo perché il cuneo fiscale era nel nostro programma e come avete visto lo abbiamo mantenuto. Abbiamo fatto tutto quello che serve per aiutare le classi meno abbienti e per dare la crescita, aiutando anche le imprese».

Obiettivo destagionalizzare

Santanchè ha poi sottolineato: «Stiamo andando incontro a quello che io auspico dal primo giorno del mio mandato, che è la destagionalizzazione. Vediamo che ci sono periodi dell’anno che di solito non avevano così tante presenze, ma poi l’altra cosa che dobbiamo dire è che si è sempre contato le teste, quanti turisti. Oggi io credo che invece dobbiamo cominciare a contare quanti soldi spendono, quanti soldi lasciano alle nostre attività e sui nostri territori».

La funivia

Il Forum è stato inoltre l’occasione per firmare un protocollo d’intesa tra il Ministero del Turismo, la Regione Piemonte e il Comune di Stresa per il ripristino dell’impianto di risalita al Mottarone, fermo dal 23 maggio 2021, giorno dell’incidente costato la vita a 14 persone. Con la stipula del documento, le parti si impegnano ad attivarsi per il reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento, stimate in 15 milioni di euro.