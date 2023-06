Il mondo dell’automotive sta cambiando con grande velocità ed è un fenomeno che interessa tutti, visto che in Italia il 72% delle persone continua a preferire l’auto per spostarsi. Ma è interessante approfondire cosa c’è dietro questo numero per capire come stanno evolvendo le abitudini degli italiani. Non solo stanno aumentando le immatricolazioni di veicoli elettrici, ma quel che più colpisce è che sta crescendo di anno in anno la tendenza al noleggio, invece dell’acquisto. All’indomani della presentazione del 22esimo rapporto Aniasa (Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, della sharing mobility e dell’automotive digital) realizzato in collaborazion con Bain & company, è emerso che nei primi cinque mesi dell’anno, con un mercato dell’auto in ripresa rispetto al 2022 (+26%), il noleggio veicoli ha registrato una decisa crescita (+63%), che ha trainato l’intero comparto automotive, raggiungendo per la prima volta in modo stabile quota 33% dell’immatricolato nazionale.

Non solo. Il settore si sta rivelando uno strategico driver verso la transizione ecologica. Lo abbiamo approfondito in questa The Watcher Pills, realizzata in collaborazione con Aniasa Confindustria, che spiega in modo chiaro ed efficace l’evoluzione di un comparto produttivo di forte impatto sull’economia nazionale.