Autobus: pilastro sicuro del trasporto passeggeri

Negli ultimi tempi il dibattito sulla sicurezza dei mezzi di trasporto pubblico ha assunto un’importanza sempre maggiore. Questo ha catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica. Gli autobus sono spesso stati criticati, nonostante il ruolo decisivo nel garantire quotidianamente la mobilità di oltre 10 milioni di passeggeri in Italia.

In questo scenario Nicola Biscotti, Presidente dell’ANAV, ha sottolineato come gli autobus siano i mezzi più sicuri su strada. Secondo il dato evidenziato dal rapporto ANAV 2022, infatti, i livelli di mortalità sono paragonabili a quelli in treno e 30 volte inferiori a quelli in auto.

“La realizzazione dell’obiettivo del PNRR di shift modale del 10% della motorizzazione privata al trasporto pubblico – dichiara Biscotti – comporterebbe una riduzione di circa il 7% del totale dei decessi a causa degli incidenti stradali, che nell’anno 2022 sono stati 3.159”.

“Non solo, il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 2030 conferma che l’autobus è il mezzo più sicuro su strada. Investire nel trasporto pubblico significa anche investire nella sicurezza stradale. Esistono protocolli rigidi nella gestione del trasporto con autobus definiti da norme comunitarie e dal codice della strada, come la revisione annuale dei veicoli, dotazioni di sicurezza all’avanguardia e l’assunzione di conducenti qualificati. Misure che garantiscono ai passeggeri un viaggio sicuro e affidabile”.