Ankara, il vertice che dirà se la NATO sa ancora guidare il mondo

La minaccia russa di queste ore alla Polonia non è un incidente di frontiera. E’ il prologo politico del vertice NATO di Ankara del 7-8 luglio. Secondo Il Guardian Mosca potrebbe preparare per l’occasione una “possible provocation” contro Polonia o Paesi baltici per testare la coesione occidentale. Per il Telegraph l’allarme statunitense su una possibile azione armata in territorio polacco è già scattato. Fonti ucraine citate da Ukrainska Pravda hanno evocato scenari ibridi: dai droni contro infrastrutture critiche a provocazioni di confine mascherate da errore operativo. La sostanza è chiara: Mosca non cerca lo scontro frontale, ma sta sondando la soglia. Vuole capire quanto rumore può produrre prima che l’articolo 5 smetta di essere una formula e torni ad essere una promessa strategica. Ankara nasce dentro questa zona grigia, dove la guerra non viene dichiarata e la pace non è più pace. Ridurre il summit al solo aumento delle spese militari sarebbe però un grave errore. Il 5% resta numero simbolico, il messaggio a Washington, la risposta alla Russia e la sveglia per capitali europee troppo abituate a delegare. Ma il punto non è solo spendere di più, è trasformare i bilanci in potenza utilizzabile.

La NATO stessa presenta il vertice come il momento in cui verificare come il piano di investimento venga tradotto in produzione, cooperazione e acquisti congiunti. La misura del successo non sarà la retorica dei decimali, ma brigate equipaggiate, munizioni disponibili, difese aeree stratificate, mobilità militare, cyber-resilienza e capacità industriale. Il secondo dossier è l’industria. Ankara ospita anche un Defence Industry Forum che, più che evento collaterale, è il cuore materiale della nuova deterrenza. La guerra in Ucraina ha demolito l’illusione occidentale della guerra breve e tecnologicamente pulita. I sistemi avanzati contano, ma continuano ad avere il loro peso i tradizionali artiglieria, intercettori, ricambi, logistica, droni economici, manutenzione, capacità di sostituire in fretta ciò che viene distrutto. Qui si capirà se la NATO ha imparato la lezione. Non basta avere le armi migliori, bisogna produrle in quantità e con catene di fornitura non ricattabili. Come ha osservato il CSIS, la spesa conterà davvero solo se produrrà “usable combat power”.

Il terzo nodo è l’Ucraina. Reuters ha anticipato che gli alleati potrebbero impegnarsi su 70 miliardi di euro di assistenza militare per il 2026 e livelli almeno equivalenti nel 2027. Al Jazeera ha sottolineato la volontà europea di mandare da Ankara un “strong signal of support for Ukraine”. Ma il punto politico è più profondo: Kyiv non può restare in una dipendenza incerta, abbastanza armata per non crollare e non abbastanza sostenuta per modificare il calcolo del Cremlino. La NATO deve aiutare l’Ucraina, ma deve anche imparare dall’Ucraina: droni, guerra elettronica, difesa distribuita, adattamento tattico, resilienza civile.

Poi c’è il fianco Est, che non è una geografia ma una dottrina. Polonia, Baltici, Finlandia e Romania chiedono una NATO capace di difendere dal primo metro, non di riconquistare territorio dopo l’aggressione. Business Insider ha raccontato un fronte orientale che si prepara “with or without America”, tra difesa totale finlandese, Eastern Shield polacco e rafforzamento baltico. Questa frase pesa perché fotografa la domanda nascosta del vertice: l’Europa sta costruendo autonomia dentro la NATO o si sta solo preparando al dubbio americano? Ankara sarà credibile se chiarirà postura, rinforzi, difesa aerea, protezione delle infrastrutture critiche e risposta alle minacce ibride.

Il quarto dossier è il Sud. La Turchia non è una cornice neutrale: è Mar Nero, Mediterraneo, Caucaso, Medio Oriente, droni, energia, migrazioni, Siria, Gaza, rapporti con Mosca e Kyiv. Reuters ha raccontato anche le proteste anti-NATO represse ad Ankara, segnale che il summit si svolge in un Paese indispensabile, ma politicamente complesso. The Times ha definito Erdogan un mediatore di potere in una NATO più fragile, sottolineando il paradosso turco: secondo esercito dell’Alleanza, controllo degli stretti, diplomazia autonoma, ma anche tensioni democratiche interne. È proprio qui che la NATO dovrà dimostrare maturità: non essere solo una fortezza rivolta a est, ma una piattaforma capace di tenere insieme Baltico e Levante, Artico e Sahel, Mediterraneo e Indo-Pacifico.

Anche l’Indo-Pacifico sarà un indicatore. Il South China Morning Post ha scritto che potrebbe finire “on the back burner” per effetto delle urgenze su Ucraina, Iran e spesa. Il Global Times ha invece insistito sul ruolo dei colloqui Trump-Putin-Zelensky prima del summit, leggendo Ankara come passaggio della diplomazia globale più che come semplice riunione atlantica. Sono sguardi esterni utili: ricordano che la NATO viene osservata non solo da Mosca, ma da Pechino, Delhi, Ankara, Riyadh, Pretoria, Brasilia. Ogni ambiguità europea diventa informazione strategica per altri attori. Ogni prova di coesione diventa deterrenza anche fuori dal teatro europeo.

Come capire, allora, se Ankara sarà stata un successo? Primo: se produrrà impegni verificabili, non formule elastiche. Secondo: se l’industria avrà contratti, volumi, tempi e standard comuni. Terzo: se l’Ucraina uscirà con una prospettiva pluriennale, non con un altro pacchetto emotivo. Quarto: se il fianco Est riceverà capacità reali contro minacce convenzionali e ibride. Quinto: se Stati Uniti ed europei mostreranno una divisione del lavoro più adulta, non una contabilità rancorosa. Sesto: se la NATO parlerà anche al mondo non occidentale, spiegando che non difende privilegi ma un ordine in cui confini, sovranità e libertà politica non sono merce negoziabile.

La forza della NATO è spesso raccontata in negativo: ciò che impedisce, contiene, dissuade. Ma la sua potenzialità più grande è positiva. Nessun’altra organizzazione combina potenza militare, democrazie industriali, standard tecnologici, reti diplomatiche, logistica globale, capacità nucleare, esperienza operativa e legittimità politica tra 32 Paesi. La NATO può diventare il primo player internazionale globale non perché debba sostituire ONU o Unione europea, ma perché può fare ciò che altri promettono: integrare sicurezza, tecnologia, industria, resilienza e alleanze. Il vertice di Ankara sarà dunque una prova di immaginazione strategica. La Russia minaccia la Polonia perché teme una NATO decisa, non una NATO contabile. La Cina osserva perché vuole capire se l’Occidente sa ancora organizzare potere. Il Sud globale guarda perché misura la distanza tra principi dichiarati e capacità effettiva. Se Ankara saprà trasformare paura in progetto, spesa in forza, solidarietà in deterrenza e deterrenza in ordine, la NATO non avrà soltanto risposto a Mosca. Avrà ricordato al mondo di essere ancora la più grande macchina politica di sicurezza mai costruita dalle democrazie. Se non ora quando?