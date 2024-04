Cosa sono i farmaci biosimilari? Tecnicamente, si tratta di farmaci biologici messi sul mercato dopo la scadenza del brevetto e prodotti secondo un processo sovrapponibile alla molecola di riferimento. Simili, ma non identici. Il risultato? L’efficacia e la sicurezza non cambiano e sono, anzi, più sostenibili e convenienti. La loro commerciabilità, inoltre, è autorizzata da tutte le istituzioni più autorevoli proprio come tutti i farmaci. Ma la loro diffusione ancora incontra qualche ostacolo.

Lo abbiamo approfondito in questo nuovo capitolo delle nostre The Watcher Pills, realizzato in collaborazione con Sandoz. L’obiettivo? Spiegare in modo chiaro ed efficace l’evoluzione di un comparto produttivo di forte impatto per l’industria del farmaco.