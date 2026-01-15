Nel mercato del lavoro italiano «da molti anni esiste un problema retributivo salariale», con dinamiche «molto più basse» rispetto al contesto europeo e una conseguente «perdita di potere d’acquisto». A sintetizzare il senso dell’ultima analisi dell’INPS è Roberto Ghiselli, presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’istituto, intervenuto alla presentazione della ricerca sulla dinamica retributiva dei dipendenti in Italia.

Secondo Ghiselli, alcune misure fiscali e contributive «hanno attutito questo effetto», ma il punto resta: «Per qualunque fascia di reddito, in questi anni, non vi è stato un recupero pieno e tanto meno vi è stato un incremento del potere d’acquisto». Le cause, prosegue, sono molteplici e chiamano in causa l’andamento dell’economia reale, i livelli di produttività e innovazione, ma anche «il modello delle relazioni sindacali che va in parte anche ripensato». Da qui l’auspicio che il confronto tra le parti sociali, già avviato, possa intensificarsi: «È importante e positivo che fra le parti sociali si sia aperto un confronto anche su questi temi e la giornata di oggi naturalmente dà un contributo in questa direzione».

I numeri del rapporto tracciano una crescita nominale che non tiene il passo dell’inflazione. Tra il 2014 e il 2024, le retribuzioni medie dei lavoratori privati (esclusi i domestici) sono aumentate del 14,7%, mentre quelle dei dipendenti pubblici dell’11,7%, entrambe con un ritmo indicato come inferiore a quello dei prezzi. Nel 2024 la retribuzione annuale media si attesta a 24.486 euro nel settore privato e a 35.350 euro nel pubblico. E se ci si concentra sulle sole retribuzioni contrattuali — dunque non sulle retribuzioni effettive che includono straordinari e altre componenti — tra il 2019 e il 2024 emerge un divario tra aumento nominale dei salari e crescita dei prezzi di oltre nove punti.

Sul piano sindacale, la lettura della Cgil è netta e porta a una proposta di riforma della tempistica contrattuale. Maurizio Landini, a margine della presentazione dello studio, chiede di «rafforzare il ruolo dei contratti nazionali di lavoro» affinché garantiscano «certezza del recupero reale dell’inflazione e di una redistribuzione della ricchezza prodotta». Per il segretario generale non è più sostenibile un ciclo di rinnovi ogni tre o quattro anni: «C’è bisogno di arrivare a una contrattazione annuale per tutelare il potere d’acquisto». E insiste sul quadro di medio periodo: «Dal 2015 al 2025 i salari mediamente sono calati meno dell’inflazione. Si deve porre il problema perché i salari devono aumentare non solo quanto l’inflazione ma in alcuni casi anche di più».

Landini allarga poi il ragionamento al pubblico impiego, dove — sostiene — la questione salariale si intreccia con precarietà e qualità dei servizi: «In tutto il settore pubblico c’è un problema salariale. Nei contratti imposti dal governo ultimamente questo dato indica ancora di più una perdita del potere d’acquisto perché gli aumenti sono irrisori e anche in quel settore è aumentato il livello di precarietà, che significa anche una riduzione della qualità del lavoro e dei servizi pubblici».