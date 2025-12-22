A febbraio si apriranno le danze delle Olimpiadi invernali quest’anno in Italia. Intanto il grande viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 si avvicina a uno dei momenti più significativi del suo percorso italiano. Lunedì 5 gennaio Rimini sarà la destinazione finale della ventinovesima tappa della staffetta, un passaggio simbolico all’interno di un itinerario che, nell’arco di due mesi, attraversa tutte le venti regioni e le centodieci province italiane.

La tappa del 5 gennaio coinvolge una parte dei 10.001 tra tedofore e tedofori selezionati per accompagnare la Fiamma verso i Giochi Invernali. Protagonisti di questa esperienza sono atlete e atleti olimpici e paralimpici, insieme a personalità del mondo dello sport e dello spettacolo, chiamati a vivere in prima persona uno dei momenti più rappresentativi dell’avvicinamento a Milano Cortina 2026. Il viaggio complessivo della Torcia si concluderà il 6 febbraio 2026, giorno della Cerimonia di Apertura allo stadio San Siro di Milano.

Oggi invece al Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegnerà il tricolore ai portabandiera azzurri Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino, in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Alla cerimonia parteciperà una rappresentanza di atlete e atleti, insieme a tecnici e membri dello staff, guidati dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio e dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis. Sarà presente anche il segretario generale del Coni e capo missione per Milano-Cortina 2026 Carlo Mornati.

Nel corso della ventinovesima tappa, la Fiamma attraverserà diverse località delle Marche e della Romagna, partendo da Jesi nelle prime ore del mattino e toccando progressivamente Senigallia, Fano, Pesaro e Riccione, prima di arrivare a Rimini in serata. Sono previsti anche passaggi speciali in luoghi simbolici come Urbino e Gradara, fermo restando che il programma potrà subire variazioni.

Nella stessa giornata la torcia transiterà quindi a Jesi intorno alle 8:25, a Senigallia alle 10:40, a Fano alle 12:20, a Pesaro alle 14:15 e a Riccione alle 16:10, con l’arrivo a Rimini previsto per le 19:30. La città romagnola accoglierà la conclusione di una tappa particolarmente densa, che unisce territori diversi sotto il segno dei valori olimpici.

Tra i tedofori annunciati per questa giornata figurano nomi noti dello sport italiano, come Valentina Vezzali, Matteo Signani, Nicole Piomboni e Milva Rossi, anche se l’elenco definitivo potrà essere soggetto a modifiche.