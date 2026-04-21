Marco Polo al contrario: i Cinesi alla conquista di Venezia

C’è una Venezia che non finisce nelle cartoline. Non è quella dei gondolieri, né quella dei matrimoni da copertina sul Canal Grande. È una Venezia più silenziosa, quasi invisibile, che apre all’alba e chiude tardi, fatta di bar senza insegne memorabili e ristoranti che cambiano gestione senza cambiare nome. È lì che, negli ultimi anni, si è consumata una trasformazione profonda. Non è stata una rivoluzione. Piuttosto una sostituzione graduale, quasi impercettibile. Chi vive davvero la città se ne accorge nei dettagli: il cambio di accento dietro al bancone, gli orari più lunghi, la continuità dove prima c’era precarietà. Locali che sembravano destinati a chiudere riaprono con nuova energia. Spesso, dietro, c’è un imprenditore cinese. I numeri aiutano a capire meglio quello che l’occhio coglie solo a metà. Secondo dati riportati da AGI, negli ultimi anni i bar e ristoranti gestiti da imprenditori cinesi a Venezia sono cresciuti di circa l’80%. Non si tratta di una presenza marginale, ma di una crescita strutturale. Parallelamente, una quota significativa della comunità cinese locale si concentra proprio in questo settore: fino al 60% dei lavoratori cinesi nel territorio è impiegato nella ristorazione, come evidenziato da fonti sindacali riportate da La Nuova Venezia.

Allargando lo sguardo al Veneto, i cittadini cinesi superano le 36.000 unità, circa il 7% della popolazione straniera regionale. Numeri che, da soli, non spiegano tutto, ma delineano un trend chiaro: una comunità fortemente orientata all’impresa e capace di inserirsi nei gangli economici più concreti. Il meccanismo con cui questo cambiamento avviene è meno misterioso di quanto sembri. Spesso si parte da attività in difficoltà: bar storici senza ricambio generazionale, ristoranti schiacciati dai costi, locali che non reggono più il peso di una città sempre più turistica e sempre meno abitata. In questi spazi entra un nuovo tipo di imprenditore, con un modello diverso.

È un modello basato su lavoro familiare, orari estesi, margini più contenuti ma sostenibili, e soprattutto su una straordinaria capacità di adattamento. Non si tratta solo di ristoranti cinesi. Anzi, nella maggior parte dei casi si tratta di bar “italiani”, pizzerie, locali pensati per turisti o residenti. Il cliente spesso non percepisce alcuna differenza, se non forse nella continuità del servizio. Ed è qui che emerge il vero paradosso veneziano. La città che per secoli ha guardato a Oriente come frontiera da esplorare si ritrova oggi, senza clamore, a essere attraversata da un processo inverso.

Non è più Venezia che va verso la Cina, ma la Cina che entra, lentamente, nella quotidianità veneziana. A differenza di altre città italiane, però, questo fenomeno non si concentra in un quartiere preciso. Non esiste una vera Chinatown veneziana. La presenza è diffusa, dispersa, quasi mimetica. Si inserisce nel tessuto urbano senza alterarne visibilmente la forma.

È una trasformazione liquida, che non crea confini ma li dissolve. Chi osserva dinamiche simili in città come Prato o Milano riconosce alcuni elementi ricorrenti: reti familiari solide, circolazione interna di capitale, un’etica del lavoro molto intensa e livelli di occupazione elevati. In Italia, oltre due terzi dei lavoratori cinesi operano tra commercio e ristorazione. Venezia non fa eccezione, ma amplifica una caratteristica: qui il fenomeno è meno visibile, e proprio per questo più pervasivo. C’è però un aspetto che raramente viene raccontato, ed è il ruolo della domanda.

Questo cambiamento non nasce solo dall’iniziativa di una comunità imprenditoriale straniera. Nasce anche da un vuoto. Un vuoto lasciato da attività locali che chiudono, da giovani che non vogliono più lavorare nella ristorazione, da un turismo di massa che spinge verso modelli economici sempre più compressi nei costi. In altre parole, qualcuno ha occupato uno spazio che si era liberato. Venezia, da questo punto di vista, è quasi un laboratorio. Una città fragile, sotto pressione, dove il turismo ridisegna continuamente l’economia e dove sopravvive chi riesce ad adattarsi meglio. E in questo contesto, il modello imprenditoriale cinese si dimostra particolarmente efficace. Non si tratta necessariamente di una sostituzione totale, né di un fenomeno univoco o privo di contraddizioni. Ma è indubbio che la città stia cambiando volto, pezzo dopo pezzo.

Non c’è stato un momento preciso in cui tutto questo è iniziato. Come spesso accade a Venezia, il cambiamento è arrivato lentamente, come l’acqua alta. All’inizio quasi non si nota. Poi, a un certo punto, ti accorgi che è ovunque. Il bar sotto casa, la trattoria vicino al ponte, il locale che resta aperto quando gli altri chiudono. Sono segnali piccoli, ma coerenti. Marco Polo partì per scoprire la Cina. Oggi, senza muoversi, Venezia si ritrova a essere attraversata da un viaggio opposto. Un viaggio fatto non di spezie e racconti esotici, ma di tazzine di caffè, menù turistici e serrande che si alzano ogni mattina. E forse è proprio lì, nella normalità quotidiana, che si misura davvero la profondità di questo cambiamento.