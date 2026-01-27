Top News
Il Lazio vanta il miglior tasso di crescita tra le regioni italiane:+2,07% a fine 2025
Di Giuliana Mastri
In un anno complesso per l’economia italiana a causa del perdurare della guerra russo-ucraina, delle forti tensioni geopolitiche e in un quadro economico inevitabilmente mutevole e piuttosto fragile, il Lazio e Roma mostrano dei dati economici incoraggianti.
Il Lazio è la prima regione italiana per tasso di crescita delle imprese (+2,07%) con un saldo imprenditoriale positivo, nel 2025, di 12.259 unità (35.852 iscrizioni e 23.593 cessazioni). Il numero delle imprese registrate nel Lazio, a fine 2025, ammonta a 591.263 unità, pari al 10,1% del totale delle imprese italiane.
La Capitale ha registrato, a sua volta, il miglior saldo imprenditoriale a livello italiano: 28.007 iscrizioni a fronte di 16.910 cessazioni, pari a un saldo attivo di +11.097 imprese (vedi tabella 1). E un tasso di crescita, nel 2025, del 2,54%, (quasi il triplo rispetto alla media nazionale del +0,96%). Il numero totale delle imprese registrate a fine dicembre 2025, a Roma e provincia, è pari a 436.681 unità, pari al 7,4% del totale delle imprese italiane.
Questo è quanto emerge dal report Movimprese diffuso oggi.
“In una situazione socio-politica generale ancora instabile e in un quadro economico globale di forte imprevedibilità, i dati diffusi oggi dalla rilevazione di Unioncamere/Infocamere – sottolinea il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti – inducono a un certo ottimismo e confermano una tenace dinamicità del nostro tessuto produttivo. Roma e il Lazio, nel 2025, hanno registrato rispettivamente il miglior tasso di crescita tra le città e tra le regioni italiane: un risultato importante e incoraggiante. Giubileo e PNRR hanno sicuramente contribuito a consolidare un nuovo ciclo di investimenti e hanno rappresentato un grande elemento di crescita per il nostro tessuto produttivo che, a sua volta, non si è fatto trovare impreparato. Ora, però, abbiamo davanti una sfida cruciale: consolidare la crescita e aumentare la produttività anche in assenza di eventi straordinari o di ingenti investimenti pubblici. Roma e il Lazio hanno le carte in regola per farlo e noi, nel nostro piccolo, non faremo sicuramente mancare il nostro supporto”.
Tabella 1. Prime 10 province per tasso di crescita nel 2025
|Provincia
|Iscrizioni
|Cessazioni
|Saldo
|Tasso di crescita 2025
|ROMA
|28.007
|16.910
|11.097
|2,54%
|MILANO
|26.262
|17.083
|9.179
|2,37%
|SIRACUSA
|2.086
|1.313
|773
|2,11%
|CATANIA
|5.698
|3.878
|1.820
|1,84%
|RAGUSA
|1.873
|1.262
|611
|1,75%
|NAPOLI
|17.208
|11.980
|5.228
|1,73%
|VIBO VALENTIA
|785
|559
|226
|1,61%
|SASSARI
|2.864
|2.028
|836
|1,55%
|BRINDISI
|1.979
|1.378
|601
|1,54%
|BARI
|7.846
|5.777
|2.069
|1,51%
|…
|ITALIA
|323.533
|266.934
|56.599
|0,96%