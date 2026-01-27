In un anno complesso per l’economia italiana a causa del perdurare della guerra russo-ucraina, delle forti tensioni geopolitiche e in un quadro economico inevitabilmente mutevole e piuttosto fragile, il Lazio e Roma mostrano dei dati economici incoraggianti.

Il Lazio è la prima regione italiana per tasso di crescita delle imprese (+2,07%) con un saldo imprenditoriale positivo, nel 2025, di 12.259 unità (35.852 iscrizioni e 23.593 cessazioni). Il numero delle imprese registrate nel Lazio, a fine 2025, ammonta a 591.263 unità, pari al 10,1% del totale delle imprese italiane.

La Capitale ha registrato, a sua volta, il miglior saldo imprenditoriale a livello italiano: 28.007 iscrizioni a fronte di 16.910 cessazioni, pari a un saldo attivo di +11.097 imprese (vedi tabella 1). E un tasso di crescita, nel 2025, del 2,54%, (quasi il triplo rispetto alla media nazionale del +0,96%). Il numero totale delle imprese registrate a fine dicembre 2025, a Roma e provincia, è pari a 436.681 unità, pari al 7,4% del totale delle imprese italiane.

Questo è quanto emerge dal report Movimprese diffuso oggi.

“In una situazione socio-politica generale ancora instabile e in un quadro economico globale di forte imprevedibilità, i dati diffusi oggi dalla rilevazione di Unioncamere/Infocamere – sottolinea il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti – inducono a un certo ottimismo e confermano una tenace dinamicità del nostro tessuto produttivo. Roma e il Lazio, nel 2025, hanno registrato rispettivamente il miglior tasso di crescita tra le città e tra le regioni italiane: un risultato importante e incoraggiante. Giubileo e PNRR hanno sicuramente contribuito a consolidare un nuovo ciclo di investimenti e hanno rappresentato un grande elemento di crescita per il nostro tessuto produttivo che, a sua volta, non si è fatto trovare impreparato. Ora, però, abbiamo davanti una sfida cruciale: consolidare la crescita e aumentare la produttività anche in assenza di eventi straordinari o di ingenti investimenti pubblici. Roma e il Lazio hanno le carte in regola per farlo e noi, nel nostro piccolo, non faremo sicuramente mancare il nostro supporto”.

Tabella 1. Prime 10 province per tasso di crescita nel 2025