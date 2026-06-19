Nel primo giorno da Ambasciatore in Italia, dopo aver presentato le lettere credenziali al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, Stephen Hickey ha ospitato il suo primo King’s Birthday Party. E Villa Wolkonsky, una delle residenze diplomatiche più suggestive a Roma, che lo scorso anno ha ospitato Sua Maestà Re Carlo III e la Regina Camilla, fa il tutto esaurito: oltre duemila ospiti tra esponenti della politica e delle istituzioni, diplomatici, imprenditori, giornalisti, giovani leader e rappresentanti dell’industria cinematografica.

IL DISCORSO DELL’AMBASCIATORE STEPHEN HICKEY

Durante il suo discorso, pronunciato in italiano, Stephen Hickey si è detto incantato dal suo nuovo incarico, una sorta di “sogno che si avvera”, dopo i numerosi incarichi in Egitto, Siria, Libia e Iraq, dove ha servito da Ambasciatore a Baghdad tra il 2019 e il 2022. Parlando delle priorità per il suo mandato, Hickey si è detto felice di poter affermare a Roma che “la relazione del Regno Unito con l’Unione Europea è la priorità massima del governo britannico in politica estera”, notando come gli ultimi dieci anni abbiano registrato progressi senza precedenti nelle relazioni con l’Italia in particolare. Il neo-Ambasciatore ha inoltre voluto sottolineare il ruolo delle persone nello sviluppo di “ponti immateriali ma solidissimi su cui costruire il presente e il futuro delle relazioni tra i nostri due Paesi”.

Celebrando i legami e le passioni che accomunano l’Italia e il Regno Unito, come la storia, la cultura, lo sport, Hickey ha elogiato “lo stato di grazia del tennis italiano”, facendo l’in bocca al lupo alle tenniste e ai tennisti italiani e britannici che prenderanno parte tra pochi giorni al più importante torneo di tennis del circuito, sull’erba di Wimbledon. In conclusione, Hickey ha promesso il suo impegno totale nei prossimi anni, “per approfondire ulteriormente le relazioni e le aree di conoscenza, amicizia e collaborazione tra Regno Unito e Italia”. Ringraziando anticipatamente gli italiani per “l’aiuto essenziale” che potranno fornire in questo senso, il neo-Ambasciatore si è detto fiducioso che “riusciremo a fare un ottimo lavoro!”

A chiudere la parte istituzionale, dopo i saluti del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenuto in rappresentanza del Governo italiano, l’esecuzione degli inni è stata affidata al Be Choir, il coro diretto dal Maestro Andrea Rossi che annovera tra i suoi componenti diversi membri dell’Ambasciata britannica.

IL PREMIO A HELEN MIRREN

Oltre a quella del nuovo inquilino di Villa Wolkonsky, altra grande novità della serata è stata il nuovo Premio dedicato ai legami speciali tra Regno Unito e Italia. Pensato dall’Ambasciata britannica per celebrare e riconoscere personalità che rappresentano al meglio il ruolo di ponte tra i due Paesi, il primo UK-Italy GREAT Award ha visto l’assegnazione di un ulivo stilizzato in legno a una vera amante dell’Italia, Dame Helen Mirren.

Nota per aver dato vita sul grande schermo a The Queen e a molti altri personaggi iconici del cinema britannico e internazionale, Helen Mirren è da molti anni un’amante dell’Italia, e della Puglia in particolare, dove spesso soggiorna da oltre vent’anni. Il primo UK-Italy GREAT Award è stato per questo consegnato da un pugliese doc, Luca Medici, in arte Checco Zalone, protagonista assoluto del cinema italiano e reduce dal film dei record Buen Camino.

“Premi e riconoscimenti sono due parole che Dame Helen conosce moto bene”, ha dichiarato l’Ambasciatore Hickey. “Nella sua carriera, ne ha ricevuti moltissimi. Solo pochi giorni fa, Sua Maestà Re Carlo III le ha assegnato una delle più alte onorificenze britanniche, il “Companion of Honour.”

La motivazione del premio: “Il suo legame di lunga data con l’Italia, e in special modo il profondo interesse e affetto che ha dimostrato e continua a dimostrare per la Puglia, di cui ha valorizzato con tanto calore, passione e impegno la cultura, i paesaggi e le comunità. Con il suo straordinario spessore artistico e umano, Dame Helen contribuisce a rafforzare il radicato e speciale rapporto di amicizia e vicinanza esistente tra Italia e Regno Unito”.

Dame Helen Mirren, che si è detta “entusiasta di ricevere il premio UK-Italy GREAT dall’Ambasciata britannica”, ha commentato: “Mi sono innamorata dell’Italia 20 anni fa, e il mio amore per questo Paese non ha smesso di crescere da allora. Io e mio marito trascorriamo almeno metà dell’anno in Italia, e l’aspetto straordinario della mia esperienza è l’accoglienza della comunità di cui sono entrata a far parte, quella del Salento. Sono venuta in Italia per il sole, il mare e la bellezza, ma sono rimasta per le persone, straordinarie, gentili, generose, spiritose, intelligenti, creative, artigiane. È sempre un piacere stare con loro. Sono lusingata di poter rappresentare i legami speciali tra Regno Unito e Italia. Il mio cuore è chiaramente diviso tra l’Inghilterra e l’Italia”.

LA SERATA

La musica ha fatto da sottofondo alla serata: un trio di archi composto da violino, viola e violoncello ha dato il benvenuto agli ospiti sulle note di The Phantom of the Opera,per poi proseguire con brani più pop della tradizione britannica tra Love of My Life dei Queen e Spice up your life delle Spice Girls.

Il ritmo è poi cambiato con il set di DJLaù e le proiezioni sull’acquedotto neroniano, curate dall’azienda britannica Parachute Studios, ispirate alle quattro nazioni britanniche e alle diversità che distinguono la Scozia dall’Irlanda del Nord, il Galles dall’Inghilterra. Il cardo, il quadrifoglio, il narciso e la rosa hanno decorato la serata, tra immagini di Paddington, castelli, draghi, il mostro di Lochness e molto altro.

Oltre all’intrattenimento musicale, una ricca offerta culinaria ha incluso i tradizionali canapè – non sono mancati gli scones con la marmellata di Wilkin & Sons e gli scotch eggs – e una ricca varietà di altri prodotti tipicamente britannici: salmone scozzese, formaggi dalle quattro regioni del Regno Unito, tra cui gli inglesissimi Coombe Castle, i biscotti digestive da McVities, shortbread scozzese Walkers e i popcorn gourmet di Joe & Seph’s. A rappresentare l’Irlanda del Nord, le ostriche di Megliofresco e le patatine del Tayto Group. Tra le offerte culinarie gallesi, Welsh lamb e beef della HCC – Meat Promotion Wales e per i più golosi le Welsh cakes di The Village Bakery. Il tutto è stato accompagnato dal tè di Babingtons, dal Pimm’s, dai Gin & Tonic firmati da Hendrick’s Gin, e dai whisky scozzesi Glenfiddich e Balvenie. Non sono mancati vini e prosecco italiani, forniti da White Dog e Enoteca Di Biagio.

Si è rinnovata l’offerta del pub di Villa Wolkonsky, Ye Old Aqueduct, e di Beerfellas, con un’offerta di birre 100% UK. Non è poi mancato un tocco tutto italiano, con la pizza, e un angolo pugliese – con mozzarelle, ricottine, olive e taralli. A riflettere le caratteristiche multiculturali d’Oltremanica, samosa, pakora e chicken tikka. I formaggi e affettati vegani di Fermaggio e la collaborazione con Biorepack, Vegware e Minimo Impatto sul compostabile, a testimonianza dell’impegno per un evento green e inclusivo.

GLI OSPITI

Tra gli ospiti della serata, oltre a Dame Helen Mirren e il marito Taylor Hackford,Luca Medici, in arte Checco Zalone, e molti i volti noti del piccolo e grande schermo: da Carolyn Smith a Gianrico Carofiglio, da Luca Zingaretti e Luisa Ranieri a Andrea Occhipinti, da Margherita Buy a Guendalina Ponti, Margherita Vicario, Laura Morante, Edoardo Natoli, Nicola Sorcinelli, Anna Ferzetti e Filippo Timi.

Presenti, inoltre, una rappresentanza di Ambasciatori: Tilman Fertitta (USA), Anne-Marie Descôtes (Francia), Hikariko Ono (Giappone), Ihor Brusylo (Ucraina) e Julianne Cowley (Australia).

Nutrita inoltre la rappresentanza del Governo italiano: il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Confermati anche il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, nonché il neo-eletto Sindaco di Venezia Simone Venturini.