Grandi eventi sportivi a Roma, 7,5 miliardi in quattro anni

Grandi eventi sportivi a Roma nel quadriennio 2023-2026: l’impatto economico territoriale stimato supera i 7,5 miliardi di euro. È il dato principale del rapporto «Grandi eventi sportivi a Roma. Quattro anni che valgono un’Olimpiade. Analisi d’impatto del business generato nella Capitale», curato da 24 ORE Ricerche e Studi per Roma Capitale e presentato al convegno «I grandi eventi sportivi: il Modello Roma», promosso da Roma Capitale in collaborazione con il Gruppo Il Sole 24 ORE.

24 ORE Ricerche e Studi è l’hub di ricerca e analisi proprietario del Gruppo Il Sole 24 ORE dedicato allo sviluppo di progetti editoriali, studi e approfondimenti sui principali fenomeni economici, finanziari e sociali, fondato su oltre 30 anni di competenze del Centro Studi del Gruppo. Per questo rapporto ha preso in considerazione 12 eventi sportivi: 3 in un’unica edizione – Ryder Cup 2023, Campionati Europei Maschili di Pallavolo 2023 e Campionati Europei di Atletica Leggera 2024 – e 9 ricorrenti analizzati nelle edizioni 2023, 2024 e 2025, con una stima estesa anche al 2026.

Il dato complessivo è paragonabile a quello attribuito da alcuni studi alle Olimpiadi estive di Parigi 2024 – stimato in 9 miliardi, ma con un numero di eventi considerevolmente superiore: 32 sport, 48 gruppi di discipline e oltre 300 giornate di gara – e alle prime stime sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, valutate in 6,6 miliardi.

Come si distribuisce l’impatto

L’impatto complessivo si articola in un effetto diretto di circa 3,5 miliardi di euro, uno indiretto di 2,5 miliardi e uno indotto che supera 1,5 miliardi. Il moltiplicatore medio ponderato è pari a circa 2,2 euro: ogni euro speso direttamente dall’organizzazione o dai partecipanti – atleti, staff e spettatori – ha più che raddoppiato il proprio valore in termini di impatto sul territorio.

Nel quadriennio considerato, Roma ha registrato oltre 5 milioni di presenze legate ai grandi eventi sportivi, con una spesa superiore a 3,2 miliardi di euro al netto della quota uscita dal territorio. Gli organizzatori hanno investito circa 400 milioni di euro, la maggior parte dei quali con una ricaduta positiva netta sul tessuto economico di Roma e del Lazio. Il valore generato in termini di comunicazione per il brand Roma Capitale – calcolato come costo equivalente per advertising – ha superato i 430 milioni di euro.

Il contesto: Roma Smart Tourism

L’iniziativa si inserisce nel progetto «Roma Smart Tourism», finanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito del Fondo in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica nei cui territori sono presenti siti riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il progetto punta a promuovere modelli innovativi di sviluppo turistico e urbano, valorizzando il ruolo dei grandi eventi come strumenti di crescita economica, attrattività internazionale e rigenerazione della città.

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