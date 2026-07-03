I Mondiali 2026 in USA, Canada e Messico sono una vetrina globale in grado di muovere interessi miliardari per l’indotto tra diritti tv, investimenti pubblicitari e turismo. Oltre ovviamente a spingere il settore del trading sportivo, che proprio in occasione della kermesse iridata, si stima che possa generare un giro di affari di 50 miliardi di dollari. “Questa edizione dei Mondiali è molto più di una semplice competizione calcistica. I dati mostrano come il trading sportivo stia assumendo un ruolo strategico nell’economia dello sport” ha evidenziato Davide Renna, sport trader professionista tra i massimi esperti in Europa.

È il più grande evento calcistico della storia, in grado di muovere interessi miliardari. Tra questi, emergono con sempre maggiore evidenza, le dimensioni economiche che è in grado di generare il comparto legato al trading sportivo in occasione delle grandi competizioni internazionali. I Mondiali di Calcio 2026, ospitati in Stati Uniti, Canada e Messico, sono una vera e propria “macchina da soldi”. Secondo le stime riportate da Barron’s, una delle principali testate finanziarie internazionali, il volume globale delle attività di trading sportivo connesse ai Mondiali 2026 potrebbe raggiungere circa 50 miliardi di dollari, evidenziando come il betting e il trading sportivo rappresentino oggi una delle industrie più rilevanti legate ai grandi eventi sportivi. Il dato assume particolare rilevanza se confrontato con l’esperienza del precedente Mondiale Fifa Qatar 2022. In quell’occasione, infatti, l’American Gaming Associationaveva evidenziato che soltanto negli Stati Uniti oltre 20,5 milioni di adulti effettuarono almeno una attività di trading sul torneo, per un volume complessivo pari a 1,8 miliardi di dollari. Considerando che il mercato statunitense rappresentava solo una parte dell’attività globale legata alle scommesse calcistiche, tali numeri confermano la crescente dimensione internazionale del fenomeno.

“L’impatto economico non riguarda esclusivamente gli operatori di trading. Attorno ai grandi eventi sportivi si è sviluppato un ecosistema composto da provider di dati, piattaforme tecnologiche, società di gestione del rischio e operatori specializzati nei mercati live. Il Mondiale rappresenta probabilmente il momento in cui questa trasformazione diventa più visibile – ha evidenziato Davide Renna, sport trader professionista tra i massimi esperti in Europa – Il Mondiale è quindi uno dei più grandi eventi globali di sport trading, in cui flussi finanziari, algoritmi, data analytics, prediction markets e scommesse regolamentate muovono volumi comparabili a quelli di interi settori dell’intrattenimento digitale”.

Una riprova di questa tendenza arriva da SportRadar, leader mondiale nelle tecnologie per il trading e nei dati sportivi, ha comunicato nei propri risultati finanziari che il servizio di managed trading services ha superato 19,4 miliardi di euro di volume annualizzato nel 2022, anno del Mondiale in Qatar. La stessa società ha inoltre registrato una crescita del +75% del volume delle attività di trading nel quarto trimestre del 2022, periodo coincidente con la fase finale della competizione mondiale.

Il Mondiale 2026 sarà quindi caratterizzato da una crescente centralità del trading sportivo live e dei mercati in tempo reale. Sempre secondo quanto riportato ancora da Barron’s, alcuni tra i maggiori operatori internazionali del settore prevedono picchi fino a 100mila scommesse al minuto durante le partite di maggiore richiamo, un indicatore che testimonia la trasformazione strutturale delle modalità di fruizione dello sport da parte degli utenti.

Parallelamente, stanno assumendo un ruolo sempre più importante anche i cosiddetti prediction markets, piattaforme che consentono agli utenti di negoziare contratti basati sugli esiti degli eventi sportivi. Sempre secondo le analisi pubblicate da Barron’s, nel 2026 questi nuovi mercati stanno registrando volumi miliardari, contribuendo ad ampliare ulteriormente il valore economico generato attorno alla competizione.

L’evoluzione del settore si inserisce in un contesto di crescita globale senza precedenti. Secondo le stime diffuse da SportRadar, il turnover mondiale delle scommesse sportive ha già superato 1,45 trilioni di euro annui, con il calcio che continua a rappresentare il principale motore di sviluppo dell’intero comparto. “L’edizione 2026 della Coppa del Mondo FIFA non sarà soltanto il più grande evento calcistico mai organizzato. Sarà anche una fotografia molto chiara della trasformazione in atto nel settore – ha aggiunto Davide Renna – Sempre più persone vivono gli eventi sportivi attraverso dati, probabilità e mercati in tempo reale. È una tendenza destinata a proseguire ben oltre il Mondiale”.

Una vera e propria “macchina da guerra” cui si sommano le cifre legate direttamente e indirettamente alla competizione. Infatti, secondo il budget ufficiale 2023-2026 approvato dalla Fifa e pubblicato nei report finanziari dell’organizzazione, l’edizione 2026 dei Mondiali di calcio dovrebbe generare ricavi diretti record pari a 8,9 miliardi di dollari, il valore più elevato mai registrato per la Federazione nella storia della manifestazione. Le analisi di Business Insider, ad esempio, indicano anche che la Fifa World Cup 2026 potrebbe generare oltre 13 miliardi di dollari di attività economica collegata direttamente all’evento sportivo dell’anno. Tuttavia, l’impatto economico del torneo va ben oltre i ricavi diretti della Fifa. Un giro di affari che, secondo BeIn Sport, supererà gli 80 miliardi di dollari che coinvolgono anche l’indotto dei Paesi ospitanti con ripercussioni decisamente positive anche nei comparti dei trasporti, infrastrutture, turismo e commercio.