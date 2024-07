G7 e G20 finanze di Rio: Italia protagonista

Ben figurare anche in trasferta. Questo l’obiettivo dell’Italia, Presidente di turno del G7, che organizza in collaborazione col Brasile (Presidente di turno G20), le riunioni sul dossier finanze alle quali stanno partecipando anche i governatori delle principali banche centrali. Focus: il sostegno all’Ucraina, la tassazione internazionale (tema assai caro all’Italia), la frammentazione geo-economica e un aggiornamento sull’intelligenza artificiale.

Il G7 Finanze in trasferta

Durante la riunione G7 Finanze a Rio, il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti in tandem con il governatore di Bankitalia Fabio Panetta hanno rassicurato il Ministro delle Finanze ucraino Sergii Marchenko su un “supporto adeguato e forte del G7 all’Ucraina per tutto il tempo necessario, visto il protrarsi dell’aggressione russa”. Giorgetti ha invitato Marchenko anche alla prossima riunione FMI a Washington, perché l’Ucraina è comunque chiamata ad approvare delle riforme che facilitino gli aiuti finanziari. Sulla tassazione internazionale Giorgetti ha sottolineato che senza un accordo multilaterale si creerebbe un contesto di difficile gestione, e ha auspicato, in accordo anche con l’ONU, il superamento di queste difficoltà grazie all’impegno dei grandi della Terra. Sul tavolo delle trattative c’è la proposta brasiliana di una tassazione per i cosiddetti super ricchi, secondo Giorgetti “strettamente connessa con la soluzione dei due pilastri della tassazione internazionale nell’agenda G20”. Sull’annosa questione della frammentazione del commercio internazionale, Giorgetti ha ribadito a nome del G7 la “necessità di evitare azioni unilaterali a protezione degli scambi internazionali, in particolare a fronte dell’enorme capacità industriale cinese anche in settori di importanza strategica”. Sull’IA, considerata uno strumento utile per la sostenibilità e la stabilità finanziaria, il ministro dell’Economia italiano ha illustrato la posizione del G7 che prevede “la costituzione di un Gruppo di Esperti per approfondire l’influenza dell’IA e i possibili rischi correlati nei diversi ambiti di applicazione”.

L’incontro Giorgetti-Panetta col presidente della Banca Mondiale

A Rio de Janeiro Giorgetti insieme al governatore di Bankitalia Panetta e all’amministratore delegato del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, ha incontrato il presidente della Banca Mondiale, Ajay Banga. Il meeting è stato “molto cordiale e fruttuoso, incentrato sui piani di sviluppo economico, tra cui il Piano Mattei, e sui progressi positivi dell’economia italiana”.