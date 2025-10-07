Top News

CCNL metalmeccanici, riparte la trattativa: “Serve equilibrio, il contratto è un valore per il Paese”

07
Ottobre 2025
Di Ilaria Donatio

Si è tenuto ieri, nella sede di Confindustria in viale dell’Astronomia, l’incontro in plenaria tra Federmeccanica, ASSISTAL e i sindacati Fim, Fiom e Uilm che ha riaperto ufficialmente la trattativa per il rinnovo del CCNL dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti, scaduto il 30 giugno 2024.

Il contratto interessa oltre 1,5 milioni di lavoratrici e lavoratori, impiegati in circa 30mila aziende che rappresentano l’8% del Pil, il 6,2% dell’occupazione e circa il 45% delle esportazioni italiane. Dopo una prima fase di confronto avviata a febbraio e un successivo stallo, la trattativa riparte dopo tre incontri tecnici svoltisi l’8, l’11 e il 25 settembre, giudicati da tutte le parti “costruttivi”.

I sindacati chiedono un aumento salariale di 280 euro lordi nel triennio, calcolati sul livello C3, lo stop alla precarietà, più sicurezza, meno appalti e una riduzione progressiva dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali a parità di salario.
La proposta di Federmeccanica e ASSISTAL prevede invece un aumento medio di 173 euro lordi spalmati su quattro anni, con l’obiettivo – spiegano le associazioni – di “contestualizzare il rinnovo in una realtà economica fluida e in divenire”, mantenendo “un equilibrio complessivo” che tenga conto delle diverse componenti del contratto.

Nel comunicato diffuso dopo la plenaria, Federmeccanica e ASSISTAL ribadiscono che “in un momento storico in cui i conflitti aumentano, la nostra scelta è quella del dialogo e del confronto”.

“Vogliamo rinnovare il Contratto Collettivo Nazionale – si legge nella nota – ricercando soluzioni equilibrate per tutte le parti. La categoria dei metalmeccanici e dell’installazione di impianti è fatta di realtà differenti, tutte meritevoli della massima attenzione. Nessuno deve essere lasciato indietro.”

Le coordinate del negoziato, sottolineano le associazioni datoriali, sono sostenibilità e competitività. L’obiettivo è “rafforzare la qualità, la solidarietà e l’innovazione, riconoscendo il ruolo centrale dei lavoratori, che non sono solo agenti di cambiamento ma protagonisti del cambiamento”.

Il presidente Roberto Rossi evidenzia come “il contratto nazionale debba valorizzare il lavoro e consentire alle imprese di gestire la transizione tecnologica senza subirla. Il nostro obiettivo è un rinnovo sostenibile, che garantisca stabilità, responsabilità e crescita condivisa”.

Rossi ha inoltre ricordato che “le imprese devono poter contare su strumenti adeguati per affrontare una fase caratterizzata da volatilità e incertezza”, aggiungendo che “nel contratto collettivo nazionale c’è lo spazio per sviluppare ciò che serve dal punto di vista organizzativo per affrontare le grandi sfide del presente e del futuro, guardando anche oltre i perimetri delle imprese”.

Federmeccanica e ASSISTAL richiamano infine il Patto per la Fabbrica come riferimento imprescindibile e ricordano che “il contratto nazionale è un moltiplicatore di valore che si diffonde in tutta la società civile italiana. Serve un grande senso di responsabilità per dare risposte a imprese e persone senza che qualcuno venga danneggiato”.

Il confronto proseguirà nelle prossime settimane: nuovi incontri sono già fissati per il 15 e il 17 ottobre. La trattativa entra così nella sua fase più politica, con l’obiettivo comune – pur nelle distanze ancora esistenti – di arrivare al rinnovo del CCNL entro l’anno, nel segno di quel dialogo costruttivo che le parti indicano come condizione indispensabile per la competitività del settore e per la coesione del Paese.

Immagini, riprese e montaggio a cura di Simone Zivillica

Roberto Rossi, Presidente ASSISTAL
Stefano Franchi Direttore Generale di Federmeccanica
Roberto Rossi, Presidente ASSISTAL
Giancarlo Ricciardi, Direttore Generale ASSISTAL

Video in evidenza

Plastica, filiera del riciclo alla prova del Green Deal
Plastica, filiera del riciclo alla prova del Green Deal

mercoledì 1 Ottobre 2025
Draft | Roberto Luongo, Consigliere Ministro Urso per l’Internazionalizzazione e Made in Italy
Draft | Roberto Luongo, Consigliere Ministro Urso per l’Internazionalizzazione e Made in Italy

mercoledì 1 Ottobre 2025
Postilla | Cecilia Primerano, Vicedirettore Approfondimento RAI
Postilla | Cecilia Primerano, Vicedirettore Approfondimento RAI

mercoledì 17 Settembre 2025