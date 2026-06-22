Affitti in Italia, la crescita rallenta ma la domanda resta alta nel 2025

La corsa degli affitti rallenta, ma la domanda non si ferma. Nella seconda metà del 2025 i canoni di locazione hanno continuato a salire, pur a un ritmo più contenuto rispetto agli anni precedenti: secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, i monolocali sono cresciuti del 2,2%, i bilocali del 2,3% e i trilocali del 2,2%. Un segnale di assestamento dopo una fase di rialzi particolarmente sostenuti, che non risolve però il problema strutturale di un’offerta ancora insufficiente rispetto a una domanda che resta robusta.

A tenere alta la pressione sul mercato degli affitti concorrono profili diversi: chi non riesce o non vuole accedere al credito per comprare, chi si sposta per lavoro, e in misura crescente gli studenti universitari, con una componente internazionale in aumento, attratta dall’offerta formativa degli atenei italiani. Proprio la componente studentesca è quella che cresce di più: la quota dei contratti destinati agli universitari è salita al 14,1% nel secondo semestre del 2025, rispetto all’11,1% dell’anno precedente.

Sul fronte dell’offerta, il divario con la domanda si spiega anche con la diffidenza di molti proprietari verso il rischio di morosità, che li spinge a preferire l’immobile sfitto piuttosto che affrontare un contratto. A questo si aggiunge, soprattutto nelle città ad alto flusso turistico, la persistenza degli short rent, che sottrae abitazioni al mercato residenziale ordinario.

Le grandi città: Milano e Bologna frenano, Genova e Palermo accelerano

Il quadro nelle grandi città è tutt’altro che uniforme. Milano e Bologna hanno registrato un calo dei canoni nel secondo semestre del 2025. Nel capoluogo lombardo i valori hanno raggiunto livelli difficilmente sostenibili per molte fasce di reddito: 840 euro al mese per un monolocale, 1.130 per un bilocale, 1.525 per un trilocale. All’opposto, Genova e Palermo mostrano le variazioni più marcate verso l’alto.

VARIAZIONE PERCENTUALE DEI CANONI DI LOCAZIONE – II semestre 2025

Città Monolocale Bilocale Trilocale Bari +0,3% +3,5% +1,9% Bologna -1,5% -0,6% -1,1% Firenze +1,6% +1,9% +2,6% Genova +6,6% +4,8% +3,9% Milano 0% -0,7% +0,2% Napoli +2,4% +1,2% +2,1% Palermo +8,7% +4,9% +4,8% Roma +2,0% +1,9% +2,2% Torino +1,9% +4,3% +3,5% Verona -0,2% +2,0% +2,3%

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

CANONI MEDI MENSILI DI LOCAZIONE – II semestre 2025

Città Monolocale Bilocale Trilocale Bari 470€ 640€ 775€ Bologna 680€ 830€ 1.000€ Firenze 700€ 880€ 1.060€ Genova 410€ 530€ 640€ Milano 840€ 1.130€ 1.525€ Napoli 530€ 725€ 910€ Palermo 390€ 490€ 610€ Roma 725€ 950€ 1.210€ Torino 410€ 550€ 710€ Verona 520€ 680€ 820€

Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

Anche nei capoluoghi di provincia i canoni salgono: +1,9% per i monolocali, +2,7% per i bilocali e +2,4% per i trilocali, con una crescita comunque più contenuta rispetto al semestre precedente.

Tipologie contrattuali e tempi di locazione

Sul fronte dei contratti, la scelta abitativa resta il motivo prevalente con il 59,3% delle stipule, in lieve calo rispetto al 60,2% di un anno prima. I contratti a canone libero salgono al 39,5% (dal 38,9%), mentre i contratti transitori restano stabili al 33,4%. I tempi medi di locazione nelle grandi città si allungano leggermente, passando da 31 a 34 giorni.