Top News
Affitti in Italia, la crescita rallenta ma la domanda resta alta nel 2025
Di Redazione
La corsa degli affitti rallenta, ma la domanda non si ferma. Nella seconda metà del 2025 i canoni di locazione hanno continuato a salire, pur a un ritmo più contenuto rispetto agli anni precedenti: secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, i monolocali sono cresciuti del 2,2%, i bilocali del 2,3% e i trilocali del 2,2%. Un segnale di assestamento dopo una fase di rialzi particolarmente sostenuti, che non risolve però il problema strutturale di un’offerta ancora insufficiente rispetto a una domanda che resta robusta.
A tenere alta la pressione sul mercato degli affitti concorrono profili diversi: chi non riesce o non vuole accedere al credito per comprare, chi si sposta per lavoro, e in misura crescente gli studenti universitari, con una componente internazionale in aumento, attratta dall’offerta formativa degli atenei italiani. Proprio la componente studentesca è quella che cresce di più: la quota dei contratti destinati agli universitari è salita al 14,1% nel secondo semestre del 2025, rispetto all’11,1% dell’anno precedente.
Sul fronte dell’offerta, il divario con la domanda si spiega anche con la diffidenza di molti proprietari verso il rischio di morosità, che li spinge a preferire l’immobile sfitto piuttosto che affrontare un contratto. A questo si aggiunge, soprattutto nelle città ad alto flusso turistico, la persistenza degli short rent, che sottrae abitazioni al mercato residenziale ordinario.
Le grandi città: Milano e Bologna frenano, Genova e Palermo accelerano
Il quadro nelle grandi città è tutt’altro che uniforme. Milano e Bologna hanno registrato un calo dei canoni nel secondo semestre del 2025. Nel capoluogo lombardo i valori hanno raggiunto livelli difficilmente sostenibili per molte fasce di reddito: 840 euro al mese per un monolocale, 1.130 per un bilocale, 1.525 per un trilocale. All’opposto, Genova e Palermo mostrano le variazioni più marcate verso l’alto.
VARIAZIONE PERCENTUALE DEI CANONI DI LOCAZIONE – II semestre 2025
|Città
|Monolocale
|Bilocale
|Trilocale
|Bari
|+0,3%
|+3,5%
|+1,9%
|Bologna
|-1,5%
|-0,6%
|-1,1%
|Firenze
|+1,6%
|+1,9%
|+2,6%
|Genova
|+6,6%
|+4,8%
|+3,9%
|Milano
|0%
|-0,7%
|+0,2%
|Napoli
|+2,4%
|+1,2%
|+2,1%
|Palermo
|+8,7%
|+4,9%
|+4,8%
|Roma
|+2,0%
|+1,9%
|+2,2%
|Torino
|+1,9%
|+4,3%
|+3,5%
|Verona
|-0,2%
|+2,0%
|+2,3%
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa
CANONI MEDI MENSILI DI LOCAZIONE – II semestre 2025
|Città
|Monolocale
|Bilocale
|Trilocale
|Bari
|470€
|640€
|775€
|Bologna
|680€
|830€
|1.000€
|Firenze
|700€
|880€
|1.060€
|Genova
|410€
|530€
|640€
|Milano
|840€
|1.130€
|1.525€
|Napoli
|530€
|725€
|910€
|Palermo
|390€
|490€
|610€
|Roma
|725€
|950€
|1.210€
|Torino
|410€
|550€
|710€
|Verona
|520€
|680€
|820€
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa
Anche nei capoluoghi di provincia i canoni salgono: +1,9% per i monolocali, +2,7% per i bilocali e +2,4% per i trilocali, con una crescita comunque più contenuta rispetto al semestre precedente.
Tipologie contrattuali e tempi di locazione
Sul fronte dei contratti, la scelta abitativa resta il motivo prevalente con il 59,3% delle stipule, in lieve calo rispetto al 60,2% di un anno prima. I contratti a canone libero salgono al 39,5% (dal 38,9%), mentre i contratti transitori restano stabili al 33,4%. I tempi medi di locazione nelle grandi città si allungano leggermente, passando da 31 a 34 giorni.