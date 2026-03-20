La morte di Umberto Bossi segna la fine di una stagione che non è stata soltanto politica, ma culturale, linguistica, identitaria, perché con lui non scompare solo il fondatore della Lega Nord, ma uno dei pochi leader capaci di incidere davvero nel profondo del modo in cui l’Italia pensa sé stessa e si racconta. Bossi ha dato voce a un’Italia che fino a quel momento non aveva trovato rappresentazione, trasformando una protesta territoriale frammentata in una narrazione potente capace di mettere in discussione il rapporto tra Stato e cittadini, tra Nord e Sud, tra centro e periferia, e di farlo con un linguaggio nuovo, diretto, spesso ruvido, sempre riconoscibile, che ha rotto gli schemi della politica tradizionale e anticipato molte delle dinamiche comunicative che oggi dominano il dibattito pubblico.

Nato nel 1941 a Cassano Magnago, costruisce alla fine degli anni Ottanta un progetto politico che unisce sigle e movimenti autonomisti sotto un’unica bandiera, dando forma a una forza antisistema che intercetta un disagio reale, fatto di pressione fiscale, percezione di inefficienza dello Stato e richiesta di maggiore autonomia. In questo contesto la parola “Padania” diventa al tempo stesso proposta politica e simbolo identitario, capace di trasformare il malcontento in consenso organizzato e di costruire un senso di appartenenza che va oltre la dimensione strettamente amministrativa. È in questa capacità di costruire immaginario, prima ancora che programmi, che si misura la cifra politica di Bossi, capace di parlare a una comunità che si riconosceva in un racconto prima ancora che in una proposta di governo.

Il passaggio decisivo arriva negli anni Novanta, quando sceglie la strada dell’alleanza con Silvio Berlusconi, contribuendo a inaugurare una nuova fase della politica italiana in cui la Lega passa da forza di rottura a protagonista istituzionale. Un rapporto politico complesso, fatto di rotture e ricomposizioni, ma determinante per consolidare il peso del movimento e portare al centro del dibattito le riforme istituzionali e il tema del federalismo. Il 2004 rappresenta uno spartiacque con l’ictus che ne riduce progressivamente la presenza pubblica senza interrompere il legame con il movimento.

Gli anni successivi sono segnati da tensioni interne e vicende giudiziarie che portano nel 2012 al suo passo indietro, aprendo una nuova fase in cui la Lega cambia profondamente natura. Sotto la guida di Matteo Salvini il partito abbandona progressivamente la dimensione esclusivamente nordista per trasformarsi in una forza nazionale, spostando il baricentro dalle rivendicazioni territoriali ai temi dell’identità, della sicurezza e della sovranità. Una trasformazione che segna una discontinuità evidente rispetto alla visione originaria di Bossi, ma che non cancella l’impronta lasciata dal fondatore. Il suo stile comunicativo diretto, spesso provocatorio, ha contribuito a rompere i codici della politica tradizionale, aprendo la strada a forme di narrazione più immediate e polarizzanti. Il federalismo, da tema marginale, è diventato una questione strutturale del dibattito istituzionale, influenzando riforme e confronti politici fino ai giorni nostri.

La sua figura resta inevitabilmente divisiva, ma proprio per questo centrale nella comprensione della transizione tra Prima e Seconda Repubblica. La sua scomparsa segna la fine di una stagione politica capace di costruire identità forti e riconoscibili, lasciando aperta la domanda su cosa resti oggi di quella capacità di mobilitazione in un contesto sempre più frammentato.