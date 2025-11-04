Volti e voci d’Europa: la serata del Formiche Galà alla Galleria Colonna

Il
Formiche European Galà, nella splendida cornice della Galleria Colonna a Roma, ha riunito istituzioni europee, rappresentanti del governo italiano e protagonisti del mondo economico e culturale per discutere il futuro dell’Unione. Al centro, i temi della coesione, della sicurezza e di una rinnovata visione politica. Tra gli ospiti, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, numerosi europarlamentari e, per il governo italiano, i ministri Antonio Tajani e Francesco Lollobrigida.
Foto Gallery a cura di Simone Zivillica
Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo
Carlo Fidanza, Europarlamentare (FdI)
Paolo Messa, National Italian American Foundation e Fondatore di Formiche
Metsola, Chinnici e Fidanza
Metsola e Fidanza
Carlo Fidanza, Europarlamentare (FdI)
Nicola Procaccini, Europarlamentare (FdI)
Stefania Craxi e Antonio Tajani
Francesco Lollobrigida e Flavia Giacobbe, direttrice di Formiche
Francesco Lollobrigida, Ministro dell’agricoltura
Roberta Metsola
Francesco Lollobrigida, Ministro dell’agricoltura
Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo
Carlo Fidanza, Europarlamentare (FdI)
Isabella Tovaglieri, Europarlamentare (Lega)
Tajani, Metsola, Chinnici
Carlo Fidanza, Europarlamentare (FdI)
Antonio Tajani, Vicepremier e Ministro degli Esteri
Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo
Antonio Tajani, Vicepremier e Ministro degli Esteri
Antonio Tajani, Vicepremier e Ministro degli Esteri
Francesco Lollobrigida, Ministro dell’agricoltura
Carlo De Romanis (FI)
Nicola Procaccini, Europarlamentare (FdI)
Fidanza e Lollobrigida
Antonio Tajani
Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo
Antonio Tajani, Vicepremier e Ministro degli Esteri
Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo
Metsola, Chinnici e Fidanza
Paolo Messa, National Italian American Foundation e Fondatore di Formiche
Carlo Fidanza, Europarlamentare (FdI)
Roberta Metsola e Caterina Chinnici, Europarlamentare (FI)
Roberta Metsola e Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea
Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo
Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo
Gianni Pittella e Federico Trenta
Nicola Procaccini, Europarlamentare (FdI)
Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo
Francesco Lollobrigida, Ministro dell’agricoltura
Tajani e Craxi
Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo