Volti e voci d’Europa: la serata del Formiche Galà alla Galleria Colonna

Il Formiche European Galà, nella splendida cornice della Galleria Colonna a Roma, ha riunito istituzioni europee, rappresentanti del governo italiano e protagonisti del mondo economico e culturale per discutere il futuro dell’Unione.

Al centro, i temi della coesione, della sicurezza e di una rinnovata visione politica.

Tra gli ospiti, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, numerosi europarlamentari e, per il governo italiano, i ministri Antonio Tajani e Francesco Lollobrigida.

Foto Gallery a cura di Simone Zivillica