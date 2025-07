Il convegno “Tutela del mare e sviluppo sostenibile: dalla memoria storica alla strategia nazionale – Il caso Cavtat di Otranto”, promosso dal senatore Andrea De Priamo, si è svolto il 14 luglio nella Sala Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato.

Un’occasione per riportare all’attenzione pubblica uno dei primi casi italiani di rischio ambientale in mare – l’affondamento della nave Cavtat nel 1974 al largo di Otranto – e riflettere su come trasformare quella memoria in una strategia di tutela e rigenerazione.

Tra i protagonisti del dibattito: il sindaco di Otranto Francesco Bruni, il Global Operation President di Ambipar Roberto Carvalho de Azevêdo, la direttrice generale di ISPRA Maria Siclari, il direttore generale di SIGE Stefano Mordeglia e il presidente di ONTM Roberto Minerdo.

Foto a cura di Simone Zivillica