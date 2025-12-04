The Watcher Photos

Transizione energetica, imprese e lavoro qualificato: immagini dal convegno Assistal

04
Dicembre 2025
Di Simone Zivillica

Dalla sicurezza degli impianti alla nuova stagione della transizione energetica, passando per l’evoluzione delle competenze e il ruolo crescente delle ESCo: il convegno Assistal ha messo intorno allo stesso tavolo imprese, Parlamento e istituzioni per fotografare uno dei settori più dinamici dell’economia italiana.

Nel corso dell’incontro, segnato da un dialogo molto concreto, si sono alternati esponenti politici di diversi schieramenti, insieme ai rappresentanti delle associazioni e del sistema produttivo. Al centro, i nodi più attuali: la semplificazione normativa, l’urgenza di rendere strutturali gli investimenti in efficienza energetica e la necessità di una forza lavoro sempre più formata, certificata e in grado di sostenere il ritmo dell’innovazione.

Assistal, con il presidente Roberto Rossi, ha richiamato l’attenzione sul valore strategico del settore impiantistico e dei servizi energetici: un comparto che oggi non garantisce solo sicurezza e qualità, ma contribuisce direttamente agli obiettivi climatici e allo sviluppo delle comunità locali.

La gallery racconta i momenti chiave della giornata: il confronto tra politica e imprese, gli interventi tecnici, le domande sulle prospettive del mercato e il ruolo, sempre più centrale, delle competenze. Un’occasione per misurare il futuro del settore e ribadire che la transizione ecologica passa anche – e soprattutto – dai professionisti che ogni giorno la rendono possibile.

Foto Gallery a cura di Simone Zivillica

Gilberto Pichetto Fratin – Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Roberto Rossi – Presidente ASSISTAL
Marco Frey – Professore di Economia, Sant’Anna di Pisa
Antonio Trevisi – Commissione Finanza e Tesoro, Senato
Paolo arrigoni, Presidente GSE
Sabrina Alfonsi – Assessora all’Agricoltura, all’Ambiente a al Ciclo dei Rifiuti Comune di Roma
Roberto Rossi – Presidente ASSISTAL
Toni D’Andrea, Ceo Issa Pulire
Roberto Rossi – Presidente ASSISTAL
Sabrina Alfonsi – Assessora all’Agricoltura, all’Ambiente a al Ciclo dei Rifiuti Comune di Roma
Lara Ponti – Vicepresidente Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG
Luigi Carbone – Presidente di Sezione del Consiglio di Stato
Luigi Carbone
Lara Ponti e Roberto Rossi
Luigi Carbone – Presidente di Sezione del Consiglio di Stato
Giancarlo Ricciardi, Direttore generale Assistal
Luigi Carbone – Presidente di Sezione del Consiglio di Stato
Luigi Carbone – Presidente di Sezione del Consiglio di Stato
Lara Ponti – Vicepresidente Confindustria per la Transizione Ambientale e gli Obiettivi ESG
Carbone – Arrigoni
Marco Frey – Professore di Economia, Sant’Anna di Pisa
Marco Frey – Professore di Economia, Sant’Anna di Pisa
Marco Simiani – Commissione VIII Ambiente, Camera
Marco Frey – Professore di Economia, Sant’Anna di Pisa
Gasparri – Rossi
Maurizio Gasparri – Presidente Gruppo Forza Italia, Senato
Paolo Arrigoni – Presidente GSE
Paolo Arrigoni – Presidente GSE
Maurizio Gasparri – Presidente Gruppo Forza Italia, Senato
Maurizio Gasparri – Presidente Gruppo Forza Italia, Senato
Maurizio Gasparri – Presidente Gruppo Forza Italia, Senato
Roberto Rossi
Luca Squeri – Segretario Commissione Attività Produttive, Camera
Luca Squeri – Segretario Commissione Attività Produttive, Camera
Giancarlo Ricciardi, Direttore generale Assistal
Paolo Crepet – Psichiatra, Sociologo
Paolo Crepet – Psichiatra, Sociologo
Stefano De Nicolai – Professore ordinario di Management dell’Innovazione presso l’Università di Pavia
Paolo Crepet – Psichiatra, Sociologo
Paolo Crepet – Psichiatra, Sociologo
Giancarlo Ricciardi, Direttore generale Assistal
Paolo Crepet – Psichiatra, Sociologo
Andrea Pancani – Giornalista TG La7
Stefano De Nicolai – Professore ordinario di Management dell’Innovazione presso l’Università di Pavia
Andrea Pancani – Giornalista TG La7
Stefano De Nicolai – Professore ordinario di Management dell’Innovazione presso l’Università di Pavia
Matteo Salvini – Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteo Salvini – Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Giuseppe Busia – Presidente ANAC
Giuseppe Busia – Presidente ANAC
Agostino Santillo, Vicepresidente commissione ambiente camera
Patty L’Abbate – Commissione Ambiente, Camera
Massimo Milani e Patty L’Abbate
Patty L’Abbate – Commissione Ambiente, Camera
Patty L’Abbate – Commissione Ambiente, Camera
Massimo Milani – Segretario Commissione Ambiente
Floriana Tomassetti – Presidente e A.D Ecosfera
Servizi Spa
Tullio Ferrante – Sottosegretario Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti

Video in evidenza

The Watcher Pill – Conoscere la colangite biliare primitiva
The Watcher Pill – Conoscere la colangite biliare primitiva

mercoledì 3 Dicembre 2025
Imprese: novità DL Transizione 5.0 e aree idonee
Imprese: novità DL Transizione 5.0 e aree idonee

mercoledì 3 Dicembre 2025
L’Intervista | Politiche energetiche tra Italia ed Europa
L’Intervista | Politiche energetiche tra Italia ed Europa

mercoledì 3 Dicembre 2025