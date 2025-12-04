Dalla sicurezza degli impianti alla nuova stagione della transizione energetica, passando per l’evoluzione delle competenze e il ruolo crescente delle ESCo: il convegno Assistal ha messo intorno allo stesso tavolo imprese, Parlamento e istituzioni per fotografare uno dei settori più dinamici dell’economia italiana.

Nel corso dell’incontro, segnato da un dialogo molto concreto, si sono alternati esponenti politici di diversi schieramenti, insieme ai rappresentanti delle associazioni e del sistema produttivo. Al centro, i nodi più attuali: la semplificazione normativa, l’urgenza di rendere strutturali gli investimenti in efficienza energetica e la necessità di una forza lavoro sempre più formata, certificata e in grado di sostenere il ritmo dell’innovazione.

Assistal, con il presidente Roberto Rossi, ha richiamato l’attenzione sul valore strategico del settore impiantistico e dei servizi energetici: un comparto che oggi non garantisce solo sicurezza e qualità, ma contribuisce direttamente agli obiettivi climatici e allo sviluppo delle comunità locali.

La gallery racconta i momenti chiave della giornata: il confronto tra politica e imprese, gli interventi tecnici, le domande sulle prospettive del mercato e il ruolo, sempre più centrale, delle competenze. Un’occasione per misurare il futuro del settore e ribadire che la transizione ecologica passa anche – e soprattutto – dai professionisti che ogni giorno la rendono possibile.

Foto Gallery a cura di Simone Zivillica