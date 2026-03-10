Martedì 11 marzo, a Roma, nella Sala del Refettorio della Biblioteca della Camera dei deputati, si discute di uno dei temi più strategici per il prossimo decennio: la cooperazione tecnologica tra Europa e Stati Uniti. In un contesto internazionale sempre più competitivo, dove innovazione digitale, intelligenza artificiale, cybersicurezza e infrastrutture tecnologiche diventano elementi chiave anche per la sicurezza e la geopolitica, il rapporto transatlantico assume un peso sempre più centrale. Questo il cuore dell’evento “EU-US Tech Agenda 2030”, organizzato da Formiche, che riunisce istituzioni, aziende tecnologiche e analisti per riflettere su come rafforzare la collaborazione tra le due sponde dell’Atlantico e costruire una strategia comune sulle tecnologie del futuro.

Fotografie a cura di Simone Zivillica