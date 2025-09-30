The Watcher Photos

Roma, Piazza del Popolo: al via la campagna “Il tuo cuore nelle tue mani” con screening gratuiti per la prevenzione cardiovascolare

30
Settembre 2025
Di Simone Zivillica

Siamo in Piazza del Popolo a Roma, dove martedì 30 settembre si è svolta la prima tappa della campagna nazionale “Il tuo cuore nelle tue mani”. Cittadini e visitatori possono sottoporsi gratuitamente a controlli fondamentali per la salute del cuore: dall’elettrocardiogramma al controllo della pressione, fino al profilo lipidico, glicemia e misurazione della circonferenza vita. L’iniziativa, promossa da Daiichi Sankyo con l’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari e il sostegno di Roma Capitale e del Consiglio Regionale del Lazio, punta a sensibilizzare sui rischi delle malattie cardiovascolari, ancora la prima causa di morte in Italia. Un’occasione concreta per informarsi, fare prevenzione e prendersi cura del proprio cuore.

Foto a cura di Simone Zivillica

Andrea Vianello – Presidente A.L.I.Ce. Italia Odv;
