La “Ride 4 Vape” ha fatto tappa a Roma per la sua sesta edizione, un evento simbolico che dal 2020 sensibilizza le istituzioni e l’opinione pubblica sui benefici della sigaretta elettronica come alternativa al fumo tradizionale. Quest’anno, protagonista della giornata è stato Umberto Roccatti, Presidente di ANAFE Confindustria e Vicepresidente di IEVA, che ha percorso in bicicletta i 200 km da Perugia a Roma, affrontando oltre 2.000 metri di dislivello. Ex fumatore per 15 anni e oggi vaper, Roccatti ha voluto dimostrare come sia possibile cambiare stile di vita, praticare sport e migliorare la propria salute grazie ai prodotti a rischio ridotto. La scienza conferma l’efficacia di queste alternative, con centinaia di studi che evidenziano una riduzione della tossicità delle sigarette elettroniche di almeno il 95% rispetto al fumo tradizionale. Un evento che non solo celebra il benessere, ma anche il potere di una scelta consapevole per la salute.



Foto a cura di Simone Zivillica

