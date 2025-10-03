The Watcher Photos

Ride 4 Vape 2025, da Perugia a Roma: il viaggio simbolico promosso da Anafe per sostenere la riduzione del danno da fumo

03
Ottobre 2025
Di Simone Zivillica

La “Ride 4 Vape” ha fatto tappa a Roma per la sua sesta edizione, un evento simbolico che dal 2020 sensibilizza le istituzioni e l’opinione pubblica sui benefici della sigaretta elettronica come alternativa al fumo tradizionale. Quest’anno, protagonista della giornata è stato Umberto Roccatti, Presidente di ANAFE Confindustria e Vicepresidente di IEVA, che ha percorso in bicicletta i 200 km da Perugia a Roma, affrontando oltre 2.000 metri di dislivello. Ex fumatore per 15 anni e oggi vaper, Roccatti ha voluto dimostrare come sia possibile cambiare stile di vita, praticare sport e migliorare la propria salute grazie ai prodotti a rischio ridotto. La scienza conferma l’efficacia di queste alternative, con centinaia di studi che evidenziano una riduzione della tossicità delle sigarette elettroniche di almeno il 95% rispetto al fumo tradizionale. Un evento che non solo celebra il benessere, ma anche il potere di una scelta consapevole per la salute.

Foto a cura di Simone Zivillica

Umberto Roccatti, presidente ANAFE Confindustria
