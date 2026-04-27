Pechino resta uno dei principali partner commerciali dell’Italia, ma in un contesto globale sempre più segnato da tensioni e competizione tecnologica. È da qui che parte il confronto ospitato lunedì 27 aprile nella Sala Koch di Palazzo Madama, su iniziativa del Senatore Antonella Zedda, dove istituzioni e rappresentanze economiche si interrogano sul futuro della relazione tra Italia e Cina. Un rapporto che negli ultimi anni si è trasformato, con il Made in Italy al centro tra opportunità e nuove cautele.