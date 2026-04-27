News / The Watcher Photos

Relazioni economiche Italia-Cina: imprese, investimenti e Made in Italy nella nuova fase globale. Ecco chi c’era

27
Aprile 2026
Di Simone Zivillica

Pechino resta uno dei principali partner commerciali dell’Italia, ma in un contesto globale sempre più segnato da tensioni e competizione tecnologica. È da qui che parte il confronto ospitato lunedì 27 aprile nella Sala Koch di Palazzo Madama, su iniziativa del Senatore Antonella Zedda, dove istituzioni e rappresentanze economiche si interrogano sul futuro della relazione tra Italia e Cina. Un rapporto che negli ultimi anni si è trasformato, con il Made in Italy al centro tra opportunità e nuove cautele.

Fotografie a cura di Simone Zivillica

Amb. Vincenzo De Luca
Federico Paesini
Lorenzo Riccardi – Presidente Camera di Commercio Italiana in Cina
Sen. Antonella Zedda
Pres. Giulio Maria Terzi di Sant’Agata
Sen. Antonella Zedda
Federico Paesini
Zedda, Peluffo
Amb. Vincenzo De Luca
Amb. Vincenzo De Luca
Amb. Vincenzo De Luca
Fausto Mazzali – Confindustria
Fausto Mazzali – Confindustria
Fausto Mazzali – Confindustria
On. Vinicio Peluffo
On. Vinicio Peluffo
Lorenzo Riccardi – Presidente Camera di Commercio Italiana in Cina
Lorenzo Riccardi – Presidente Camera di Commercio Italiana in Cina
Pres. Luca De Carlo
Amb. Massimo Ambrosetti
Pres. Giulio Maria Terzi di Sant’Agata
Pres. Giulio Maria Terzi di Sant’Agata
Pres. Giulio Maria Terzi di Sant’Agata
Pres. Maurizio Gasparri
Pres. Maurizio Gasparri
Peluffo, De Luca
Zedda, Terzi, Gasparri
Terzi di Sant’Agata, Gasparri
Pres. Maurizio Gasparri
Pres. Giulio Maria Terzi di Sant’Agata
On. Andrea Volpi
On. Vinicio Peluffo
Pres. Giulio Maria Terzi di Sant’Agata
Pres. Giulio Maria Terzi di Sant’Agata
Pres. Maurizio Gasparri
Viceministro Valentino Valentini
Alessandro Petrini – Segretario Generale Camera di Commercio Italiana in Cina
Terzi di Sant’Agata, Riccardi
Terzi di Sant’Agata, Riccardi
Pres. Giulio Maria Terzi di Sant’Agata
On. Andrea Volpi
On. Andrea Volpi
Sen. Antonella Zedda

Video in evidenza

Perché si parla ancora di egemonia culturale? Intervista a Andrea Minuz
Perché si parla ancora di egemonia culturale? Intervista a Andrea Minuz

lunedì 27 Aprile 2026
“La Musica è una cosa Meravigliosa”: via al festival con INPS, Roma Tre Orchestra e Fondazione Roma
“La Musica è una cosa Meravigliosa”: via al festival con INPS, Roma Tre Orchestra e Fondazione Roma

giovedì 23 Aprile 2026
Healthcare Awards, a Roma istituzioni e imprese a confronto sulla sanità del futuro
Healthcare Awards, a Roma istituzioni e imprese a confronto sulla sanità del futuro

mercoledì 22 Aprile 2026