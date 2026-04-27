Pechino resta uno dei principali partner commerciali dell’Italia, ma in un contesto globale sempre più segnato da tensioni e competizione tecnologica. È da qui che parte il confronto ospitato lunedì 27 aprile nella Sala Koch di Palazzo Madama, su iniziativa del Senatore Antonella Zedda, dove istituzioni e rappresentanze economiche si interrogano sul futuro della relazione tra Italia e Cina. Un rapporto che negli ultimi anni si è trasformato, con il Made in Italy al centro tra opportunità e nuove cautele.



Fotografie a cura di Simone Zivillica

Amb. Vincenzo De Luca Federico Paesini Lorenzo Riccardi – Presidente Camera di Commercio Italiana in Cina Sen. Antonella Zedda Pres. Giulio Maria Terzi di Sant’Agata Sen. Antonella Zedda Federico Paesini Zedda, Peluffo Amb. Vincenzo De Luca Amb. Vincenzo De Luca Amb. Vincenzo De Luca Fausto Mazzali – Confindustria Fausto Mazzali – Confindustria Fausto Mazzali – Confindustria On. Vinicio Peluffo On. Vinicio Peluffo Lorenzo Riccardi – Presidente Camera di Commercio Italiana in Cina Lorenzo Riccardi – Presidente Camera di Commercio Italiana in Cina Pres. Luca De Carlo Amb. Massimo Ambrosetti Pres. Giulio Maria Terzi di Sant’Agata Pres. Giulio Maria Terzi di Sant’Agata Pres. Giulio Maria Terzi di Sant’Agata Pres. Maurizio Gasparri Pres. Maurizio Gasparri Peluffo, De Luca Zedda, Terzi, Gasparri Terzi di Sant’Agata, Gasparri Pres. Maurizio Gasparri Pres. Giulio Maria Terzi di Sant’Agata On. Andrea Volpi On. Vinicio Peluffo Pres. Giulio Maria Terzi di Sant’Agata Pres. Giulio Maria Terzi di Sant’Agata Pres. Maurizio Gasparri Viceministro Valentino Valentini Alessandro Petrini – Segretario Generale Camera di Commercio Italiana in Cina Terzi di Sant’Agata, Riccardi Terzi di Sant’Agata, Riccardi Pres. Giulio Maria Terzi di Sant’Agata

On. Andrea Volpi On. Andrea Volpi