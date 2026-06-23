Cure e inclusione, presentato il bilancio del Progetto San Bartolomeo a tre anni dal lancio: chi c’era

Un traguardo importante per il Progetto San Bartolomeo, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra Comunità di Sant’Egidio, Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, Deloitte e Fondazione Deloitte. Dal 2023 a oggi sono stati assistiti oltre mille pazienti in condizioni di fragilità sociale ed economica, provenienti da più di 75 Paesi, attraverso un percorso di cura che unisce assistenza sanitaria, mediazione culturale e supporto sociale.

I risultati raggiunti sono stati presentati oggi presso l’Aula Magna dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, durante un incontro che ha riunito i promotori del progetto e i rappresentanti delle istituzioni coinvolte.

Foto di Rachele Maria Curti