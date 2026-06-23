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Cure e inclusione, presentato il bilancio del Progetto San Bartolomeo a tre anni dal lancio: chi c’era

23
Giugno 2026
Di Redazione

Un traguardo importante per il Progetto San Bartolomeo, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra Comunità di Sant’Egidio, Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, Deloitte e Fondazione Deloitte. Dal 2023 a oggi sono stati assistiti oltre mille pazienti in condizioni di fragilità sociale ed economica, provenienti da più di 75 Paesi, attraverso un percorso di cura che unisce assistenza sanitaria, mediazione culturale e supporto sociale.

I risultati raggiunti sono stati presentati oggi presso l’Aula Magna dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, durante un incontro che ha riunito i promotori del progetto e i rappresentanti delle istituzioni coinvolte.

Foto di Rachele Maria Curti

Chiara Piotto
Giovanni Arcuri, Direttore Generale dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola
Giovanni Arcuri, Direttore Generale dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola
Giovanni Arcuri, Direttore Generale dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola
Sergio Alfieri, Direzione Area Clinico-Scientifica Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola
Sergio Alfieri, Direzione Area Clinico-Scientifica Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola
Silvana Perfetti, Chair Deloitte Central Mediterranean
Silvana Perfetti, Chair Deloitte Central Mediterranean
Silvana Perfetti, Chair Deloitte Central Mediterranean
Ahmad Al Khoder, Mediatore di odontoiatria della Comunità di Sant’Egidio
Marco Di Dio, Responsabile UOS Odontoiatria dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola
Giusi Lecce e Chiara Piotto
Giusi Lecce, Medico referente del Progetto per la Comunità di Sant’Egidio
Giusi Lecce, Medico referente del Progetto per la Comunità di Sant’Egidio
Fabio Pompei, CEO Deloitte Central Mediterranean
Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di Sant’Egidio
Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di Sant’Egidio
Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di Sant’Egidio
Leonardo Gallitelli, Presidente Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola
Leonardo Gallitelli, Presidente Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola
Fabio Pompei e Chiara Piotto

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