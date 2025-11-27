The Watcher Photos

Prevenzione cardiovascolare e politiche sanitarie: istituzioni, clinici ed esperti a confronto al Senato: chi c’era

27
Novembre 2025
Di Simone Zivillica

Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte in Italia e il loro impatto non è solo clinico: pesa sull’organizzazione del Servizio Sanitario, sui costi sociali e sulla qualità di vita delle persone. Proprio per questo giovedì 27 novembre al Senato, su iniziativa del Senatore Guido Quintino Liris, si è aperto un confronto dedicato alla prevenzione cardiovascolare nel quadro delle politiche sanitarie nazionali. Istituzioni, professionisti e società scientifiche hanno discusso di come integrare prevenzione, screening, gestione della cronicità e innovazione in strategie davvero operative. Un lavoro comune per rendere la prevenzione un pilastro strutturale del nostro sistema.

Foto Gallery a cura di Simone Zivillica

Rossi, Pipic, Liris, Cicchetti
Rubino, Rossi, Pipic, Liris, Cicchetti, Silano, Cossolo
Rubino, Rossi, Pipic, Liris
Rubino, Rossi, Pipic, Liris
Rubino, Rossi, Pipic, Liris, Cicchetti, Silano, Cossolo
Rubino, Rossi
Rossi, Pipic
Americo Cicchetti – Commissario straordinario AGENAS
Marco Silano – Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Pietro Rossi – Cardiologo
Liris, Cicchetti
Pipic, Liris
Cicchetti, Silano, Cossolo
Pipic, Liris, Cicchetti
Nedim Pipic – AD Boehringer Italia
Nedim Pipic – AD Boehringer Italia
Rubino, Rossi, Pipic, Liris,
Grimaldi, Silano
Rubino, Rossi, Pipic, Liris, Grimaldi, Silano
Rossana Rubino – Direttrice Healthcare & Pharma UTOPIA
Rubino, Rossi, Pipic, Liris, Cicchetti, Silano, Cossolo
Americo Cicchetti – Commissario straordinario AGENAS
Sen. Guido Liris (FdI)
Pipic, Liris

