The Watcher Photos
Prevenzione cardiovascolare e politiche sanitarie: istituzioni, clinici ed esperti a confronto al Senato: chi c’era
Di Simone Zivillica
Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte in Italia e il loro impatto non è solo clinico: pesa sull’organizzazione del Servizio Sanitario, sui costi sociali e sulla qualità di vita delle persone. Proprio per questo giovedì 27 novembre al Senato, su iniziativa del Senatore Guido Quintino Liris, si è aperto un confronto dedicato alla prevenzione cardiovascolare nel quadro delle politiche sanitarie nazionali. Istituzioni, professionisti e società scientifiche hanno discusso di come integrare prevenzione, screening, gestione della cronicità e innovazione in strategie davvero operative. Un lavoro comune per rendere la prevenzione un pilastro strutturale del nostro sistema.
Foto Gallery a cura di Simone Zivillica