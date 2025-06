È stato presentato ufficialmente mercoledì 4 giugno durante un evento, organizzato da Assosoftware in collaborazione con Fondazione Farefuturo, nella prestigiosa cornice della Sala Capitolare del Chiostro di Santa Maria sopra Minerva del Senato, il marchio “100% Made in Italy Certificate”, la prima certificazione pensata per identificare, promuovere e tutelare i software interamente ideati, sviluppati e gestiti nel nostro Paese.

Fotografie a cura di Simone Zivillica