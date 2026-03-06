PMI e Borsa Italiana, opportunità e nodi da sciogliere: chi c’era

Si è svolto presso la Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato, il convegno
“Borsa – PMI: un’opportunità da percorrere”, un evento promosso da Fratelli d’Italia per discutere l’integrazione delle piccole e medie imprese italiane nel mercato dei capitali.
L’incontro, promosso da
Lucio Malan (Capogruppo al Senato per Fratelli d’Italia), ha ribadito come la valorizzazione delle PMI sia una priorità politica e di come rendere la quotazione un percorso accessibile e conveniente per tutti sia un passo necessario per modernizzare il sistema economico italiano.
Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze Camera
Gianfranco Veneziano, Partner BonelliErede
Andrea Cimenti, Founder e CEO Next Different
Domenico Lombardi, AD di Fondo Italiano d’Investimento SGR
Francesco Giorgino, Professore Luiss di Comunicazione e Marketing
Francesca Brunori, Direttore Credito e Finanza di Confindustria
Letizia Giorgianni, deputata Fratelli d’Italia
