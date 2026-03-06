The Watcher Photos

PMI e Borsa Italiana, opportunità e nodi da sciogliere: chi c’era

06
Marzo 2026
Di Redazione

Si è svolto presso la Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato, il convegno “Borsa – PMI: un’opportunità da percorrere”, un evento promosso da Fratelli d’Italia per discutere l’integrazione delle piccole e medie imprese italiane nel mercato dei capitali.

L’incontro, promosso da Lucio Malan (Capogruppo al Senato per Fratelli d’Italia), ha ribadito come la valorizzazione delle PMI sia una priorità politica e di come rendere la quotazione un percorso accessibile e conveniente per tutti sia un passo necessario per modernizzare il sistema economico italiano.

Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze Camera
Fabrizio Testa, AD di Borsa Italiana

Gianfranco Veneziano,
Partner BonelliErede

Valentina Pippolo,
Consigliere di Amministrazione di Nextalia

Francesco Di Ciommo,
Consigliere di amministrazione di CDP

Andrea Cimenti,
Founder e CEO Next Different

Andrea Cimenti,
Founder e CEO Next Different
Gianfranco Veneziano,
Partner BonelliErede

Domenico Lombardi,
AD di Fondo Italiano d’Investimento SGR
Valentina Pippolo,
Consigliere di Amministrazione di Nextalia

Domenico Lombardi,
AD di Fondo Italiano d’Investimento SGR

Francesco Di Ciommo,
Consigliere di amministrazione di CDP

Francesco Giorgino,
Professore Luiss di Comunicazione e Marketing

Francesco Di Ciommo,
Consigliere di amministrazione di CDP

Lucio Malan,
Presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia al Senato

Francesca Brunori,
Direttore Credito e Finanza di Confindustria

Francesca Brunori,
Direttore Credito e Finanza di Confindustria
Fabrizio Testa, AD di Borsa Italiana
Ylenia Lucaselli, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio alla Camera
Fabrizio Testa, AD di Borsa Italiana
Letizia Giorgianni, deputata Fratelli d’Italia

Ylenia Lucaselli, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio alla Camera

Ylenia Lucaselli, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio alla Camera
Francesco Giorgino e Fabrizio Testa
Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze Camera
Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze Camera

Lucio Malan,
Presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia al Senato
Valentina Pippolo,
Consigliere di Amministrazione di Nextalia
Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze Camera
Ylenia Lucaselli, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio alla Camera

Lucio Malan,
Presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia al Senato
Francesco Giorgino,
Professore Luiss di Comunicazione e Marketing

Lucio Malan,
Presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia al Senato

Lucio Malan,
Presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia al Senato
Valentina Pippolo,
Consigliere di Amministrazione di Nextalia
Francesco Giorgino e Fabrizio Testa

