Mobilità, a Roma i risultati dell’indagine Bain-ANIASA: chi c’era

L’auto continua a essere il principale strumento di mobilità per gli italiani, ma acquistarne una nuova è sempre più difficile. A Roma, presso Spazio 900, sono stati presentati i risultati dell’edizione 2026 dell’indagine sulla mobilità degli italiani realizzata da Bain & Company in collaborazione con ANIASA, che fotografa un mercato alle prese con prezzi in crescita e consumatori sempre più prudenti. Oggi servono mediamente 11 mensilità di stipendio per comprare un’auto nuova, contro le 5 necessarie nel 2000, mentre negli ultimi 13 anni i prezzi delle vetture sono aumentati del 52%, ben oltre la crescita dei redditi familiari (+29%).

Al centro dell’analisi il rapporto tra accessibilità economica e domanda di mobilità: il 59% degli italiani dichiara di aver rinviato o di non aver preso in considerazione l’acquisto di una nuova auto, mentre uno su dieci ha scelto di rinunciare del tutto. Tra i principali fattori che frenano il mercato figurano l’incertezza sulle prospettive economiche, il livello dei prezzi e la ricerca di formule più flessibili per accedere alla mobilità. Lo studio evidenzia inoltre come la diffusione delle motorizzazioni elettrificate proceda a velocità diverse sul territorio, con il costo d’acquisto e la disponibilità delle infrastrutture di ricarica che restano i principali ostacoli alla transizione.

Foto di Rachele Maria Curti