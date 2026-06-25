Data Center, mercato oltre gli 11.000 miliardi nel 2030

L’espansione dell’intelligenza artificiale, del cloud computing e dei servizi digitali sta accelerando la trasformazione globale delle infrastrutture IT. Al centro di questa evoluzione si collocano i data center, chiamati a sostenere carichi computazionali sempre più elevati e volumi di elaborazione in continua crescita. Secondo il Data Center Equipment & Infrastructure Market Report 2025-2030 di IoT Analytics, la spesa mondiale per apparecchiature e infrastrutture destinate ai data center ha raggiunto i 290 miliardi di

dollari nel 2024 e supererà i 1.000 miliardi entro il 2030, con una crescita superiore al +250%. L’aumento della densità di calcolo, guidato soprattutto dalle applicazioni di Intelligenza Artificiale generativa e High Performance Computing, sta però portando in

primo piano una nuova sfida: la gestione termica. Per garantire continuità operativa, efficienza energetica e affidabilità dei sistemi, le tecnologie di liquid cooling stanno diventando un elemento sempre più strategico nello sviluppo delle infrastrutture digitali.



L’allocazione dei capitali (CAPEX) per i data center vede una netta predominanza delle infrastrutture IT (server, reti e archiviazione), che catalizzano oltre il 70% delle risorse complessive, seguite dall’infrastruttura degli impianti, con sistemi elettrici e di raffreddamento che rappresentano il 12%. A trainare l’impennata della spesa, in particolare per i server, è la crescente domanda di intelligenza artificiale. Con l’accelerazione degli investimenti in intelligenza artificiale generativa (GenAI) da parte degli hyperscaler, ovvero i grandi operatori che gestiscono infrastrutture cloud su scala globale, e delle principali aziende tecnologiche, si prevede che il mercato globale dei server per data center crescerà rapidamente, quasi quintuplicando da 204 miliardi di dollari nel 2024 a 987 miliardi di dollari entro il 2030. Una crescita testimoniata anche dal fatto che i data center sono diventati il settore immobiliare di punta a livello mondiale, rappresentando il 37% della raccolta fondi totale nel 2025 (circa 82 miliardi di dollari, secondo il Data Center Market Report di Colliers).



E in Italia? Secondo le stime di Mordor Intelligence, il mercato italiano dei data center è destinato a registrare una crescita sostanziale, passando da 7,5 miliardi di dollari nel 2025 a 8,5 miliardi di dollari nel 2026, per poi sfiorare i 15 miliardi di dollari entro il 2031, con un notevole tasso di crescita annuale composto (CAGR) del +12,1% dal 2026 al 2031.

In termini di capacità di carico IT, si prevede che il mercato crescerà da 1,08 mila megawatt nel 2025 a 4,09 mila megawatt entro il 2030, riflettendo un CAGR del +30,5% durante il medesimo periodo, rafforzando il ruolo dell’Italia come uno dei principali hub emergenti per i data center nell’area mediterranea. Questa crescita è trainata dalla continua espansione del cloud hyperscale, dalle iniziative di digitalizzazione del settore pubblico e dalla crescente domanda di capacità computazionale legata all’intelligenza artificiale.