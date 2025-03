Conferenza stampa di presentazione, stamane al Mimit, della seconda edizione della Giornata Nazionale del Made in Italy – istituita per legge – che, dallo scorso anno, viene celebrata ogni 15 aprile, giorno della nascita di Leonardo Da Vinci.

Nel corso dell’incontro con la stampa, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha illustrato le novità della seconda edizione (con un indirizzo più legato a innovazione e tecnologia) e il programma degli eventi, in Italia e all’estero, per celebrare il meglio della produzione italiana.



Fotografie a cura di Simone Zivillica