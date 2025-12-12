Alla Sala della Lupa della Camera dei Deputati si è svolto, giovedì 11 dicembre, un appuntamento che ha riunito istituzioni, authority e vertici delle principali compagnie aeree italiane per fare il punto su sicurezza, sostenibilità e prospettive del settore. Un comparto che, dopo la ripresa del traffico passeggeri e la crescita del cargo mondiale, si trova oggi davanti a sfide decisive: dagli obiettivi europei sul SAF alla necessità di rafforzare la cybersecurity con le nuove regole NIS2, fino alla competitività delle compagnie con COA nazionale in un mercato sempre più complesso.