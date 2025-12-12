Alla Sala della Lupa della Camera dei Deputati si è svolto, giovedì 11 dicembre, un appuntamento che ha riunito istituzioni, authority e vertici delle principali compagnie aeree italiane per fare il punto su sicurezza, sostenibilità e prospettive del settore. Un comparto che, dopo la ripresa del traffico passeggeri e la crescita del cargo mondiale, si trova oggi davanti a sfide decisive: dagli obiettivi europei sul SAF alla necessità di rafforzare la cybersecurity con le nuove regole NIS2, fino alla competitività delle compagnie con COA nazionale in un mercato sempre più complesso.

Fotografie di Simone Zivillica