Dalla farmaceutica alle biotecnologie, passando per innovazione, investimenti e geopolitica: a Villa Spalletti Trivelli si è svolta la seconda edizione de “Il Valore Strategico dell’Industria Life Science”, appuntamento dedicato a uno dei comparti sempre più centrali per il futuro economico e industriale del Paese. Al centro del confronto il ruolo strategico del settore nella crescita italiana, tra attrattività degli investimenti, competitività internazionale, sostenibilità dei sistemi sanitari e nuove sfide globali. Un dialogo che ha riunito istituzioni, imprese ed esperti per discutere le prospettive di un comparto che oggi non riguarda più soltanto la salute, ma anche sviluppo, sicurezza economica e capacità industriale.
Fotografie a cura di Simone Zivillica
Ilaria Donatio – Direttrice Healthcare Policy
Ilaria Donatio – Direttrice Healthcare Policy
Ilaria Donatio – Direttrice Healthcare Policy
Presidente Francesco Zaffini
Presidente Francesco Zaffini
Sereni, Ghignoni, Saccò, Conte, Donatio
Paolo Saccò – Vice President Global Public Affairs, Chiesi Group
Ilaria Donatio – Direttrice Healthcare Policy
Marina Sereni – Responsabile Salute e Sanità, Segreteria nazionale PD
Sereni, Ghignoni, Saccò, Conte, Donatio
Renato Loiero – Consigliere economico del Presidente del Consiglio
Loiero, Sereni, Ghignoni, Saccò, Conte, Donatio
Sereni, Ghignoni, Saccò, Conte, Donatio
Pozzi, Fontana, Samele, Biffoli, Donatio
Pozzi, Fontana, Samele, Biffoli, Donatio
Marcello Cattani – Presidente di Farmindustria
Marina Sereni – Responsabile Salute e Sanità, Segreteria nazionale PD
Claudia Biffoli – Direttore Divisione Biotecnologie e Farmaceutica MIMIT
Marcello Cattani – Presidente di Farmindustria
Marcello Cattani – Presidente di Farmindustria
Marcello Cattani – Presidente di Farmindustria
Paolo Saccò – Vice President Global Public Affairs, Chiesi Group
Alberto Punzi Fontana – Government Affairs Senior Manager, Gilead Sciences
Zaffini, Loiero
Presidente Francesco Zaffini
Presidente Francesco Zaffini
Presidente Francesco Zaffini
Marina Sereni – Responsabile Salute e Sanità, Segreteria nazionale PD
Presidente Francesco Zaffini
Sen. Elena Murelli
Sereni, Ghignoni, Saccò, Conte, Donatio
Alfredo Conte – Vice Direttore Generale per la Politica Commerciale Internazionale MAECI
Marina Sereni – Responsabile Salute e Sanità, Segreteria nazionale PD
Marcello Cattani – Presidente di Farmindustria
Alfredo Conte – Vice Direttore Generale per la Politica Commerciale Internazionale MAECI
Giorgio Ghignoni – Corporate Vice President Scientific Affairs and Public Affairs, Diasorin
Claudia Biffoli – Direttore Divisione Biotecnologie e Farmaceutica MIMIT
Marina Sereni – Responsabile Salute e Sanità, Segreteria nazionale PD
Loiero, Cattani
Renato Loiero – Consigliere economico del Presidente del Consiglio
Renato Loiero – Consigliere economico del Presidente del Consiglio
Renato Loiero – Consigliere economico del Presidente del Consiglio
Loiero, Sereni, Ghignoni, Saccò, Conte, Donatio
Pozzi, Fontana, Samele, Biffoli, Donatio
Pozzi, Fontana, Samele, Biffoli, Donatio
Pozzi, Fontana, Samele, Biffoli, Donatio
Pozzi, Fontana, Samele
Pozzi, Fontana, Samele
Pozzi, Fontana, Samele, Biffoli, Donatio
Claudia Biffoli – Direttore Divisione Biotecnologie e Farmaceutica MIMIT
Claudia Biffoli – Direttore Divisione Biotecnologie e Farmaceutica MIMIT