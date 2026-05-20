Dalla farmaceutica alle biotecnologie, passando per innovazione, investimenti e geopolitica: a Villa Spalletti Trivelli si è svolta la seconda edizione de “Il Valore Strategico dell’Industria Life Science”, appuntamento dedicato a uno dei comparti sempre più centrali per il futuro economico e industriale del Paese. Al centro del confronto il ruolo strategico del settore nella crescita italiana, tra attrattività degli investimenti, competitività internazionale, sostenibilità dei sistemi sanitari e nuove sfide globali. Un dialogo che ha riunito istituzioni, imprese ed esperti per discutere le prospettive di un comparto che oggi non riguarda più soltanto la salute, ma anche sviluppo, sicurezza economica e capacità industriale.

Fotografie a cura di Simone Zivillica