“La salute al primo posto”: le immagini dal convegno al Senato

Si è svolto al Senato il convegno “La salute al primo posto”, promosso dal senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro e previdenza del Senato.

L’iniziativa ha messo al centro il ruolo delle istituzioni nella tutela della salute pubblica e il rapporto tra politiche nazionali ed europee, con un confronto su prevenzione, disuguaglianze di accesso alle cure e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

