La mobilità del futuro: ricerca, imprese e istituzioni insieme all’evento nazionale di Fondazione MOST

12
Novembre 2025
Di Simone Zivillica

A Roma, all’Auditorium della Tecnica, si è svolto martedì 11 e mercoledì 12 novembre, l’evento nazionale di fondazione MOST – il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, dal titolo “l’innovazione che unisce”. Una due giorni che ha riunito il mondo della ricerca, dell’impresa e delle istituzioni per fare il punto sulle sfide che attendono il settore della mobilità del futuro. Al centro dei lavori, i temi della transizione energetica, dell’innovazione digitale e della sostenibilità delle infrastrutture, con l’obiettivo di costruire un sistema di trasporti sempre più efficiente, sicuro e rispettoso dell’ambiente.

Foto Gallery a cura di Simone Zivillica

Ferruccio Resta (Presidente MOST)
Francesco Cupertino, Presidente Fondazione NEST
Valter Brasso, Presidente e CEO Teoresi
Matteo Del Fante, CEO Poste Italiane
Pierroberto Folgiero, CEO Fincantieri
Arrigo Giana, CEO Autostrade per l’Italia
Matteo Del Fante, CEO Poste Italiane
Matteo Del Fante, CEO Poste Italiane
Pierangelo Misani, Executive Vice President and Chief Technical Officer, Pirelli
Ferruccio Resta (Presidente MOST)
Matteo Salvini, Ministro dei Trasporti
Ferruccio Resta (Presidente MOST)
Ferruccio Resta (Presidente MOST)

