La mobilità del futuro: ricerca, imprese e istituzioni insieme all’evento nazionale di Fondazione MOST
12
Novembre 2025
Di Simone Zivillica
A Roma, all’Auditorium della Tecnica, si è svolto martedì 11 e mercoledì 12 novembre, l’evento nazionale di fondazione MOST – il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, dal titolo “l’innovazione che unisce”. Una due giorni che ha riunito il mondo della ricerca, dell’impresa e delle istituzioni per fare il punto sulle sfide che attendono il settore della mobilità del futuro. Al centro dei lavori, i temi della transizione energetica, dell’innovazione digitale e della sostenibilità delle infrastrutture, con l’obiettivo di costruire un sistema di trasporti sempre più efficiente, sicuro e rispettoso dell’ambiente.
Foto Gallery a cura di Simone Zivillica