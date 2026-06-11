La gestione dell’acqua a prova di sisma: a Roma il confronto sulle infrastrutture idriche resilienti. Chi c’era

Resilienza, innovazione e sicurezza delle reti idriche sono state al centro dell’incontro ospitato a Palazzo Wedekind a Roma. Nel corso dell’evento è stato presentato il nuovo acquedotto antisismico dei Sibillini, tra le prime infrastrutture europee progettate per garantire continuità del servizio anche in caso di eventi sismici, grazie a un sistema basato su ridondanza delle dorsali e compartimentazione delle reti.

Un focus è stato dedicato anche alle tecnologie che stanno trasformando la gestione dell’acqua, dalla sensoristica al monitoraggio in tempo reale, fino all’analisi dei dati e alla digitalizzazione delle reti. E’ stato ufficialmente presentato, infine, il Forum Euromediterraneo dell’Acqua, in programma dal 29 settembre al 2 ottobre 2026 presso la Nuvola di Roma.

Fotografie a cura di Simone Zivillica