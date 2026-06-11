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La gestione dell’acqua a prova di sisma: a Roma il confronto sulle infrastrutture idriche resilienti. Chi c’era

11
Giugno 2026
Di Redazione

Resilienza, innovazione e sicurezza delle reti idriche sono state al centro dell’incontro ospitato a Palazzo Wedekind a Roma. Nel corso dell’evento è stato presentato il nuovo acquedotto antisismico dei Sibillini, tra le prime infrastrutture europee progettate per garantire continuità del servizio anche in caso di eventi sismici, grazie a un sistema basato su ridondanza delle dorsali e compartimentazione delle reti.

Un focus è stato dedicato anche alle tecnologie che stanno trasformando la gestione dell’acqua, dalla sensoristica al monitoraggio in tempo reale, fino all’analisi dei dati e alla digitalizzazione delle reti. E’ stato ufficialmente presentato, infine, il Forum Euromediterraneo dell’Acqua, in programma dal 29 settembre al 2 ottobre 2026 presso la Nuvola di Roma.

Fotografie a cura di Simone Zivillica

Guido Castelli,
Commissario Straordinario di Governo Sisma 2016
Guido Castelli,
Commissario Straordinario di Governo Sisma 2016
Maria Spena, Presidente Comitato Italiano One Water
Maria Spena, Presidente Comitato Italiano One Water
Maria Spena, Presidente Comitato Italiano One Water
Maria Spena, Presidente Comitato Italiano One Water
Nello Musumeci, Ministro per la protezione civile per le politiche del mare
Nello Musumeci, Ministro per la protezione civile per le politiche del mare
Guido Castelli e Nello Musumeci
Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

Marco Perosa, Presidente di CIIP

Marco Perosa, Presidente di CIIP
Marco Perosa, Presidente di CIIP

Alain Meyssonnier, Presidente Istituto Mediterraneo dell’Acqua
Nello Musumeci, Ministro per la protezione civile per le politiche del mare
Guido Castelli e Nello Musumeci

Luigi Contisciani, Presidente BIM Tronto
Luigi Contisciani, Presidente BIM Tronto
Maria Spena, Presidente Comitato Italiano One Water
Luigi Contisciani, Presidente BIM Tronto
Luigi Contisciani, Presidente BIM Tronto
Alain Meyssonnier, Presidente Istituto Mediterraneo dell’Acqua
Guido Castelli e Nello Musumeci
Guido Castelli,
Commissario Straordinario di Governo Sisma 2016
Guido Castelli e Nello Musumeci
Guido Castelli e Nello Musumeci
Nello Musumeci, Ministro per la protezione civile per le politiche del mare
Guido Castelli,
Commissario Straordinario di Governo Sisma 2016
Guido Castelli e Nello Musumeci
Guido Castelli,
Commissario Straordinario di Governo Sisma 2016
Guido Castelli,
Commissario Straordinario di Governo Sisma 2016
Nello Musumeci, Ministro per la protezione civile per le politiche del mare
Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura
Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura
Guido Castelli,
Commissario Straordinario di Governo Sisma 2016
Luigi Ferrara, Dipartimento Casa Italia Presidenza del Consiglio dei Ministri
Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura
Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura
Maria Spena, Presidente Comitato Italiano One Water
Maria Spena e Maria Siclari
Maria Siclari, Direttore Generale ISPRA
Maria Siclari, Direttore Generale ISPRA

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