La Forza dei Valori, la dirigenza INPS a confronto su welfare, responsabilità e servizio pubblico: ecco chi c’era

Nelle giornate del 4 e 5 febbraio 2026 la Sala Calipari del Polo Ballarin a Roma ha fatto da cornice alla Conferenza nazionale della Dirigenza INPS «La Forza dei Valori», un momento di confronto e condivisione dedicato al ruolo dell’Istituto in un sistema di welfare chiamato a essere sempre più moderno, vicino e credibile. L’iniziativa ha messo al centro la dimensione umana dell’azione amministrativa, ricordando come ogni procedimento sia legato a storie, bisogni e percorsi di vita concreti, e come l’efficacia del servizio pubblico passi dalla responsabilità, dall’etica e dalla capacità di interpretare il cambiamento restando un punto di riferimento stabile per la collettività.



Fotografie di Simone Zivillica