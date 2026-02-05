The Watcher Photos

La Forza dei Valori, la dirigenza INPS a confronto su welfare, responsabilità e servizio pubblico: ecco chi c’era

05
Febbraio 2026
Di Simone Zivillica

Nelle giornate del 4 e 5 febbraio 2026 la Sala Calipari del Polo Ballarin a Roma ha fatto da cornice alla Conferenza nazionale della Dirigenza INPS «La Forza dei Valori», un momento di confronto e condivisione dedicato al ruolo dell’Istituto in un sistema di welfare chiamato a essere sempre più moderno, vicino e credibile. L’iniziativa ha messo al centro la dimensione umana dell’azione amministrativa, ricordando come ogni procedimento sia legato a storie, bisogni e percorsi di vita concreti, e come l’efficacia del servizio pubblico passi dalla responsabilità, dall’etica e dalla capacità di interpretare il cambiamento restando un punto di riferimento stabile per la collettività.

Fotografie di Simone Zivillica

Valeria Vittimberga, Direttore Generale INPS
Giuseppe Conte, Direttore Affari Internazionali INPS
Maria Elvira Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maria Elvira Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maria Elvira Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maria Elvira Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Valeria Vittimberga, Direttore Generale INPS
Valeria Vittimberga, Direttore Generale INPS
Valeria Vittimberga, Direttore Generale INPS
Gabriele Fava, Presidente INPS
Gabriele Fava, Presidente INPS
Valeria Vittimberga, Direttore Generale INPS
Valeria Vittimberga, Direttore Generale INPS
Valeria Vittimberga, Direttore Generale INPS
Valeria Vittimberga, Direttore Generale INPS
Diego De Felice, Direttore Centrale Comunicazione INPS
Diego De Felice, Direttore Centrale Comunicazione INPS
Valeria Vittimberga, Direttore Generale INPS
Alessio Butti, Sottosegretario di Stato all’Innovazione Tecnologica
Alessio Butti, Sottosegretario di Stato all’Innovazione Tecnologica
Alessio Butti, Sottosegretario di Stato all’Innovazione Tecnologica
Alessio Butti, Sottosegretario di Stato all’Innovazione Tecnologica
Alessio Butti, Sottosegretario di Stato all’Innovazione Tecnologica

Video in evidenza

Italia tra Ue, volubilità Usa e crisi internazionali
Italia tra Ue, volubilità Usa e crisi internazionali

mercoledì 4 Febbraio 2026
Draft | Giulia Pastorella, Commissione Trasporti Camera (Azione)
Draft | Giulia Pastorella, Commissione Trasporti Camera (Azione)

mercoledì 28 Gennaio 2026
L’Intervista | Comunicare l’UE nell’età dell’IA. Con Giacomo Baiocchi
L’Intervista | Comunicare l’UE nell’età dell’IA. Con Giacomo Baiocchi

mercoledì 28 Gennaio 2026