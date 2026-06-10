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La Costituzione nell’era dell’IA, a Roma il confronto sui nuovi diritti digitali

10
Giugno 2026
Di Simone Zivillica

L’Associazione Civita ha ospitato a Roma l’incontro “La Costituzione nell’era dell’IA: a Roma il confronto sui nuovi diritti digitali”, promosso da WINDTRE in collaborazione con Italian Politics e Fondazione Italia Digitale. A ottant’anni dalla Costituente, accademici, giornalisti ed esperti si sono confrontati sulle sfide poste dall’intelligenza artificiale, dagli algoritmi e dalla trasformazione digitale, riflettendo sul rapporto tra innovazione tecnologica, diritti dei cittadini e principi costituzionali. Al centro del dibattito i temi della cittadinanza digitale, della qualità dell’informazione, della partecipazione democratica e delle nuove regole necessarie per governare lo spazio digitale.

Fotografie a cura di Simone Zivillica

Roberto Basso – Direttore External Affairs & Sustainability, WINDTRE
Alfonso Celotto – Professore di Diritto Costituzionale Roma Tre
Francesca Chiocchetti – WINDTRE
Beatrice Telesio di Toritto – URANIA News
Nicoletta Pirozzi – Capo Programma Europa, Istituto Affari Internazionali (IAI)
Cocco, Pirozzi
Alfonso Celotto – Professore di Diritto Costituzionale Roma Tre
Francesca Romana Paciaroni – WINDTRE
Riccardo Luna – Giornalista e autore di “Qualcosa è andato storto”
Alfonso Celotto – Professore di Diritto Costituzionale Roma Tre
Alfonso Celotto – Professore di Diritto Costituzionale Roma Tre
Alfonso Celotto – Professore di Diritto Costituzionale Roma Tre
Deborah Cocco – WINDTRE
Laura Di Raimondo, DG Asstel
On. Eliana Longi – Claudia Erba, Media Relations Director WINDTRE
Deborah Cocco – WINDTRE
Massimiliano Capitanio, Commissario AGCOM
Alfonso Celotto – Professore di Diritto Costituzionale Roma Tre
Riccardo Luna – Giornalista e autore di “Qualcosa è andato storto”
 Roberto Basso – Direttore External Affairs & Sustainability, WINDTRE
 Roberto Basso – Direttore External Affairs & Sustainability, WINDTRE
Deborah Cocco – WINDTRE
Basso, Celotto
Riccardo Luna – Giornalista e autore di “Qualcosa è andato storto”
Deborah Cocco – WINDTRE
Chiocchetti, Basso
On. Eliana Longi – Claudia Erba, Media Relations Director WINDTRE
Alfonso Celotto – Professore di Diritto Costituzionale Roma Tre
Riccardo Luna – Giornalista e autore di “Qualcosa è andato storto”
 Roberto Basso – Direttore External Affairs & Sustainability, WINDTRE
Nicoletta Pirozzi – Capo Programma Europa, Istituto Affari Internazionali (IAI)
Deborah Cocco – WINDTRE
Riccardo Luna – Giornalista e autore di “Qualcosa è andato storto”
 Roberto Basso – Direttore External Affairs & Sustainability, WINDTRE
Claudia Erba, Media Relations Director WINDTRE
 Roberto Basso – Direttore External Affairs & Sustainability, WINDTRE

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