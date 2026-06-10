L’Associazione Civita ha ospitato a Roma l’incontro “La Costituzione nell’era dell’IA: a Roma il confronto sui nuovi diritti digitali”, promosso da WINDTRE in collaborazione con Italian Politics e Fondazione Italia Digitale. A ottant’anni dalla Costituente, accademici, giornalisti ed esperti si sono confrontati sulle sfide poste dall’intelligenza artificiale, dagli algoritmi e dalla trasformazione digitale, riflettendo sul rapporto tra innovazione tecnologica, diritti dei cittadini e principi costituzionali. Al centro del dibattito i temi della cittadinanza digitale, della qualità dell’informazione, della partecipazione democratica e delle nuove regole necessarie per governare lo spazio digitale.

Fotografie a cura di Simone Zivillica