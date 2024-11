Si è svolto a Roma, oggi, mercoledì 27 novembre, presso l’aula magna della Pontificia Università Gregoriana, la presentazione del 51° Rapporto Svimez: protagonisti il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi, il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, il sindaco di Napoli e il neo presidente Anci Gaetano Manfredi che è intervenuto da remoto, il vicepresidente di Confindustria Natale Mazzuca, la presidente dell’Ance Federica Brancaccio, la segretaria generale Fp – Cgil, Serena Sorrentino. Il direttore generale dell’Associazione per lo Sviluppo dell’Industria del Mezzogiorno Luca Bianchi ha introdotto i lavori: ”Nel Rapporto di quest’anno abbiamo voluto definire un progetto di sviluppo per l’Italia e l’Europa che tenga insieme la competitività e la coesione sociale e territoriale”.

Fotografie a cura di Simone Zivillica