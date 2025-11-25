Nel cuore di Montecitorio, la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria ha aperto una riflessione cruciale sul futuro del Fisco italiano. Tra banche dati sempre più integrate, intelligenza artificiale applicata agli accertamenti e sfide crescenti di sicurezza cibernetica, il sistema tributario sta cambiando volto. L’obiettivo è duplice: potenziare il contrasto all’evasione e allo stesso tempo garantire la massima tutela dei dati personali dei contribuenti. Un equilibrio delicatissimo, al centro del convegno “I sistemi informativi del fisco per il contrasto all’evasione fiscale”, che ha riunito alla Camera, nella Sala della Regina, Governo, Autorità indipendenti e i vertici delle principali agenzie dello Stato.



