“I sistemi informativi del fisco per il contrasto all’evasione fiscale”: a Montecitorio il confronto sul futuro del Fisco. Ecco chi c’era:

25
Novembre 2025
Di Simone Zivillica

Nel cuore di Montecitorio, la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria ha aperto una riflessione cruciale sul futuro del Fisco italiano. Tra banche dati sempre più integrate, intelligenza artificiale applicata agli accertamenti e sfide crescenti di sicurezza cibernetica, il sistema tributario sta cambiando volto. L’obiettivo è duplice: potenziare il contrasto all’evasione e allo stesso tempo garantire la massima tutela dei dati personali dei contribuenti. Un equilibrio delicatissimo, al centro del convegno “I sistemi informativi del fisco per il contrasto all’evasione fiscale”, che ha riunito alla Camera, nella Sala della Regina, Governo, Autorità indipendenti e i vertici delle principali agenzie dello Stato.

Foto Gallery a cura di Simone Zivillica

Jean Marie Del Bo – Il Sole 24 Ore
Cannarsa, Stanzione, Del Bo, Centemero, Frattasi
Cristiano Cannarsa – AD SOGEI S.p.A.
Cannarsa, Del Bo, Centemero, Frattasi
Centemero, Frattasi
Pasquale Stanzione – Presidente Garante per la protezione dei dati personali
Casasco, Curti
On. Augusto Curti (PD)
Giacomo Ricotti – Banca d’Italia
On. Augusto Curti (PD)
Giacomo Ricotti – Banca d’Italia
Vincenzo Carbone – Direttore Agenzia delle Entrate
On. Augusto Curti (PD)
Roberto Alesse – Direttore Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Luigi Vinciguerra – Comando Generale Guardia di Finanza
Vincenzo Carbone – Direttore Agenzia delle Entrate
Giacomo Ricotti – Banca d’Italia
On. Giulio Centemero (Lega)
Alessandro Cattaneo
Alessandro Cattaneo
Raffaele Nevi
Antonio Tajani – Ministro Affari Esteri
Vincenzo Carbone – Direttore Agenzia delle Entrate
Giacomo Ricotti – Banca d’Italia

