A Roma, presso la Sala Capranichetta dell’Hotel Nazionale, a due passi da Montecitorio, si è svolto l’evento “Giocare da grandi. Generazioni a confronto tra sogni e realismo”, il nuovo appuntamento dell’Osservatorio sul gioco pubblico promosso da SWG e Brightstar e organizzato da Formiche. Un’iniziativa che dal 2020 mette insieme dati, ricerca empirica e confronto istituzionale per analizzare l’evoluzione del settore, e che quest’anno accende i riflettori sulla dimensione generazionale: come cambia il rapporto degli italiani con il rischio, con il denaro e con i propri progetti di vita, e quali ricadute tutto questo ha sugli atteggiamenti verso il comparto. Un’occasione per interrogarsi non solo sul gioco pubblico in sé, ma sul clima culturale e sociale che lo circonda: tra regolazione, consapevolezza, differenze tra canale fisico e online e contrasto all’illegalità.

Fotografie a cura di Simone Zivillica