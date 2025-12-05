All’interno della Sala della Regina a Montecitorio si è discusso uno dei passaggi più delicati della transizione energetica: l’arrivo dell’ETS2, il nuovo mercato europeo del carbonio che coinvolgerà trasporti ed edifici, con effetti diretti su costi, investimenti e competitività del Paese. Forza Italia, su iniziativa dell’Onorevole Squeri, ha riunito insieme istituzioni, imprese e associazioni per capire come governare questo cambiamento e quali ricadute avrà sull’Italia da qui al 2050. Un confronto che mette al centro sicurezza energetica, innovazione e sostenibilità economica.

Immagini a cura di Simone Zivillica