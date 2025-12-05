All’interno della Sala della Regina a Montecitorio si è discusso uno dei passaggi più delicati della transizione energetica: l’arrivo dell’ETS2, il nuovo mercato europeo del carbonio che coinvolgerà trasporti ed edifici, con effetti diretti su costi, investimenti e competitività del Paese. Forza Italia, su iniziativa dell’Onorevole Squeri, ha riunito insieme istituzioni, imprese e associazioni per capire come governare questo cambiamento e quali ricadute avrà sull’Italia da qui al 2050. Un confronto che mette al centro sicurezza energetica, innovazione e sostenibilità economica.
Immagini a cura di Simone Zivillica
Luigi Gabriele – Presidente Consumerismo
Massimo Bello – Responsabile Energia Poste
Masini, Cimenti, Murano, Russo, Gallitelli
Sebastiano Gallitelli – Segr. Gen. Assopetroli
Cimenti, Murano, Russo, Gallitelli
Bello, Bernardi, Di Cinto
Bello, Bernardi
Masini, Gostinelli, Goberti, Bello, Bernardi, Di Cinto
Gilberto Pichetto Fratin – Ministro dell’Ambiente
Gilberto Pichetto Fratin – Ministro dell’Ambiente
Gilberto Pichetto Fratin – Ministro dell’Ambiente
Squeri, Pichetto Fratin, Siclari
Squeri, Pichetto Fratin, Siclari
Sisto, Soria, Consoli, Di Caterina
Masini, Sisto, Soria, Consoli, Di Caterina
Marta Bucci, Direttore Generale Proxigas
Masini, Bortoni, Gozzi, Bucci, Gallini, Chiarini
Bortoni, Gozzi
Maria Siclari, Direttore Generale Ispra
Masini, Siclari, Ricci, Mallone, Noce
Alessandro Noce – Dir. Gen. MASE Mercati Infrastrutture
Maria Siclari, Direttore Generale Ispra
Luca Squeri – Responsabile Dipartimento Energia FI
On. Paolo Barelli – FI
On. Paolo Barelli – FI
On. Paolo Battistoni – FI
Luca Squeri – Responsabile Dipartimento Energia FI
Luca Squeri – Responsabile Dipartimento Energia FI
Crotta, Gabriele, Tommasi
Masini, Crotta, Gabriele, Tommasi
Sebastiano Gallitelli – Segr. Gen. Assopetroli
Goberti, Bello, Bernardi, Di Cinto
Massimo Bello – Responsabile Energia Poste
Gilberto Pichetto Fratin – Ministro dell’Ambiente
Gostinelli, Goberti, Bello, Bernardi
Gostinelli, Goberti
Marco Bernardi – Presidente Illumia
Marcello Di Caterina – Vice Presidente Alis
Sisto, Soria, Consoli
Guido Bortoni – Vice Presidente Elettricità Futura
Masini, Sisto, Soria, Consoli, Di Caterina
Bortoni, Gozzi, Bucci, Gallini, Chiarini
Luca Squeri – Responsabile Dipartimento Energia FI
On. Paolo Battistoni – FI
Luca Squeri – Responsabile Dipartimento Energia FI
Sisto, Soria, Consoli, Di Caterina