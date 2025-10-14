The Watcher Photos

È cultura! La settimana di ABI e Acri dedicata a creatività, inclusione e sviluppo culturale

14
Ottobre 2025
Di Simone Zivillica

Partita la terza edizione di “è cultura!”, la settimana dedicata a cultura e creatività come motori di sviluppo, inclusione e innovazione. Una manifestazione diffusa su tutto il territorio, promossa da ABI e Acri con il sostegno delle banche, delle fondazioni di origine bancaria e della Banca d’Italia.

Al centro di questa edizione, un ricco calendario di iniziative aperte a tutti: visite guidate, incontri, concerti e momenti di confronto che trasformano la cultura in un’occasione di condivisione. In particolare, quello che si è svolto martedì 14 ottobre nella sede di Palazzo Altieri, “GenZ & Alpha, la cultura che non ti aspetti”: un evento per dar voce ai più giovani, protagonisti di una riflessione nuova e sorprendente sul rapporto tra generazioni e patrimonio culturale.

Immagini a cura di Simone Zivillica

Colombo, Miarelli Mariani, Gigliotti; Guerzoni
Guglielmo Gigliotti – Redattore del Il Giornale dell’Arte
Benedetta Colombo – Influencer Arte Facile
Colombo, Miarelli Mariani
Ilaria Miarelli Mariani – Direttrice Musei Civici Roma Capitale
Colombo, Miarelli Mariani, Gigliotti, Guerzoni, Bravetta, Palma
Chiara Mancini, Vice Direttore Generale ABI
Guido Guerzoni – Adjunct Professor of Museum Management, Università Bocconi
Guido Guerzoni – Adjunct Professor of Museum Management, Università Bocconi
Gigliotti, Guerzoni
Guerzoni, Bravetta
Colombo, Miarelli Mariani, Guerzoni, Bravetta, Palma
Colombo, Miarelli Mariani
Colombo, Miarelli Mariani
Colombo, Miarelli Mariani

