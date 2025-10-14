Partita la terza edizione di “è cultura!”, la settimana dedicata a cultura e creatività come motori di sviluppo, inclusione e innovazione. Una manifestazione diffusa su tutto il territorio, promossa da ABI e Acri con il sostegno delle banche, delle fondazioni di origine bancaria e della Banca d’Italia.



Al centro di questa edizione, un ricco calendario di iniziative aperte a tutti: visite guidate, incontri, concerti e momenti di confronto che trasformano la cultura in un’occasione di condivisione. In particolare, quello che si è svolto martedì 14 ottobre nella sede di Palazzo Altieri, “GenZ & Alpha, la cultura che non ti aspetti”: un evento per dar voce ai più giovani, protagonisti di una riflessione nuova e sorprendente sul rapporto tra generazioni e patrimonio culturale.

Immagini a cura di Simone Zivillica