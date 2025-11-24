The Watcher Photos

Dentro “La Bussola della Scienza”: immagini dal confronto all’Istituto Treccani

24
Novembre 2025
Di Simone Zivillica

Alla Sala Igea dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani si è svolta, stamani, La Bussola della Scienza, il dibattito promosso da Healthcare Policy e Formiche per affrontare uno dei nodi più urgenti del nostro tempo: la crisi di fiducia nella scienza e il dilagare della disinformazione.

Due panel hanno coinvolto studiosi, accademici, comunicatori e rappresentanti delle istituzioni. Al centro, temi cruciali come la difficoltà di distinguere vero e verosimile, il ruolo degli esperti nel dibattito pubblico e la necessità di una formazione continua per cittadini e professionisti della salute.

Tra gli interventi, quelli di Gilberto Corbellini, Vilberto Stocchi, Laura De Gara e dell’onorevole Ylenja Lucaselli.

Una mattinata di confronto serrato, che prova a indicare una direzione in un’epoca in cui la scienza ha bisogno – più che mai – di essere ascoltata, capita e legittimata.

Foto Gallery a cura di Simone Zivillica

Luca Pani – Medico, specialista in Psichiatria, esperto di Farmacologia e Biologia Molecolare
Gilberto Corbellini – Professore ordinario di storia della medicina e docente di bioetica, La Sapienza
Alessandra Micelli – Condirettore Formiche e Direttore Healthcare Policy
Valentina Mantua – Associate Director for Regulatory Science, U.S. Food and Drug Administration
Ilaria Donatio – Urania TV
Barbara Carfagna – Giornalista Rai
Taranto – Stocchi
Ylenja Lucaselli – Commissione Bilancio, Camera dei deputati
Mirella Taranto – Coordinatore portale ISSalute
Vilberto Stocchi – Rettore, Università Telematica San Raffaele Roma
De Gara – Lucaselli
Mirella Taranto – Coordinatore portale ISSalute
Rossana Rubino, Utopia
Laura De Gara – Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana, Campus Bio-medico
Vilberto Stocchi – Rettore, Università Telematica San Raffaele Roma
Mirella Taranto – Coordinatore portale ISSalute
Vilberto Stocchi – Rettore, Università Telematica San Raffaele Roma

agricoltura fertilizzanti