Dentro “La Bussola della Scienza”: immagini dal confronto all’Istituto Treccani

Alla Sala Igea dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani si è svolta, stamani, La Bussola della Scienza, il dibattito promosso da Healthcare Policy e Formiche per affrontare uno dei nodi più urgenti del nostro tempo: la crisi di fiducia nella scienza e il dilagare della disinformazione.

Due panel hanno coinvolto studiosi, accademici, comunicatori e rappresentanti delle istituzioni. Al centro, temi cruciali come la difficoltà di distinguere vero e verosimile, il ruolo degli esperti nel dibattito pubblico e la necessità di una formazione continua per cittadini e professionisti della salute.

Tra gli interventi, quelli di Gilberto Corbellini, Vilberto Stocchi, Laura De Gara e dell’onorevole Ylenja Lucaselli.

Una mattinata di confronto serrato, che prova a indicare una direzione in un’epoca in cui la scienza ha bisogno – più che mai – di essere ascoltata, capita e legittimata.

Foto Gallery a cura di Simone Zivillica