Dal principio alla pratica: i volti del convegno sulla prossimità nella gestione dei rifiuti

29
Ottobre 2025
Di Simone Zivillica

La prossimità nella gestione dei rifiuti urbani destinati al riciclo e al recupero. È il tema del convegno che si è svolto al Senato su iniziativa del senatore Andrea De Priamo.

L’obiettivo? Capire come rendere davvero operativo il principio di prossimità, previsto dal Programma nazionale di gestione dei rifiuti ma ancora applicato in modo disomogeneo in molte aree del Paese.

Un dibattito che ha visto confrontarsi rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, del mondo scientifico e delle associazioni ambientaliste.
Tra gli interventi, quelli di Laura D’Aprile (MASE), Stefano Ciafani (Legambiente), Raphael Rossi e Maria Siclari (ISPRA), che hanno approfondito il nodo degli impianti, la governance e le responsabilità territoriali.

Foto Gallery a cura di Simone Zivillica

Senatore Andrea De Priamo, 8ª Commissione
Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente
Senatore Andrea De Priamo, 8ª Commissione
Senatore Andrea De Priamo, 8ª Commissione
Sen. Manfredi Potenti e Sen. De Priamo
Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente
Sen. Simona Petrucci, 8ª Commissione
Senatore Manfredi Potenti, 8ª Commissione
Sen. Simona Petrucci, 8ª Commissione
Laura D’Aprile, Direttore generale al MASE
Sen. Simona Petrucci, 8ª Commissione
Luigi Palumbo, RICICLA TV
Raphael Rossi, esperto di gestione ambientale nella PA
Sen. Simona Petrucci, 8ª Commissione
Raphael Rossi, esperto di gestione ambientale nella PA
Raphael Rossi, esperto di gestione ambientale nella PA
Silvia Pucci, UTOPIA
Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente
Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente
Stefano Ciafani e Maria Siclari
Senatore Andrea De Priamo, 8ª Commissione
Maria Siclari, Direttore generale ISPRA

