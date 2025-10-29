Dal principio alla pratica: i volti del convegno sulla prossimità nella gestione dei rifiuti

La prossimità nella gestione dei rifiuti urbani destinati al riciclo e al recupero. È il tema del convegno che si è svolto al Senato su iniziativa del senatore Andrea De Priamo.

L’obiettivo? Capire come rendere davvero operativo il principio di prossimità, previsto dal Programma nazionale di gestione dei rifiuti ma ancora applicato in modo disomogeneo in molte aree del Paese.

Un dibattito che ha visto confrontarsi rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, del mondo scientifico e delle associazioni ambientaliste.

Tra gli interventi, quelli di Laura D’Aprile (MASE), Stefano Ciafani (Legambiente), Raphael Rossi e Maria Siclari (ISPRA), che hanno approfondito il nodo degli impianti, la governance e le responsabilità territoriali.

Foto Gallery a cura di Simone Zivillica